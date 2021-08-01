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النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري

خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، آخر تجاربه الودية أمام أردا البلغاري بهدفين لهدف، في معسكره التحضيري في بلغاريا ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022م.

وسجل هدف النصر الوحيد، الوافد الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهو أول أهدافه بقميص الفريق منذ انضمامه في الصيف الجاري.

وأشرك البرازيلي "مانو" في الشوط الأول قائمة تضمّ: وليد عبدالله - سلطان الغنام - نايف ألماس - فونيس موري - عبدالعزيز العلاوي - بيتروس ماثيوس - عبدالمجيد الصليهم - خليل العبسي - صالح العباس - محمد مران - عبدالفتاح آدم.

وفي الشوط الثاني، أجرى مينيزيس بعض التبديلات بإشراك: نواف العقيدي - حمد آل منصور - عبدالله الخيبري - عبدالفتاح عسيري - أبو بكر فينسنت - علي لاجامي - عبدالله مادو - أسامة الخلف - عبدالرحمن العبيد - تاليسكا - ماشاريبوف.

وغاب عن المشاركة في مباراة أردا البلغاري مساء اليوم، المغربي عبد الرازق حمدالله، بداعي الإصابة.

وتقرّر أن تعود بعثة النصر إلى الرياض غدًا بعد انتهاء معسكر الفريق في بلغاريا، استعدادًا للموسم المقبل.

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النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري
سبق

خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، آخر تجاربه الودية أمام أردا البلغاري بهدفين لهدف، في معسكره التحضيري في بلغاريا ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022م.

وسجل هدف النصر الوحيد، الوافد الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهو أول أهدافه بقميص الفريق منذ انضمامه في الصيف الجاري.

وأشرك البرازيلي "مانو" في الشوط الأول قائمة تضمّ: وليد عبدالله - سلطان الغنام - نايف ألماس - فونيس موري - عبدالعزيز العلاوي - بيتروس ماثيوس - عبدالمجيد الصليهم - خليل العبسي - صالح العباس - محمد مران - عبدالفتاح آدم.

وفي الشوط الثاني، أجرى مينيزيس بعض التبديلات بإشراك: نواف العقيدي - حمد آل منصور - عبدالله الخيبري - عبدالفتاح عسيري - أبو بكر فينسنت - علي لاجامي - عبدالله مادو - أسامة الخلف - عبدالرحمن العبيد - تاليسكا - ماشاريبوف.

وغاب عن المشاركة في مباراة أردا البلغاري مساء اليوم، المغربي عبد الرازق حمدالله، بداعي الإصابة.

وتقرّر أن تعود بعثة النصر إلى الرياض غدًا بعد انتهاء معسكر الفريق في بلغاريا، استعدادًا للموسم المقبل.

01 أغسطس 2021 - 22 ذو الحجة 1442
09:31 PM

النصر يخسر آخر تجاربه الودية.. في معسكره الخارجي من أردا البلغاري

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خسر الفريق الكروي الأول بنادي النصر السعودي، آخر تجاربه الودية أمام أردا البلغاري بهدفين لهدف، في معسكره التحضيري في بلغاريا ضمن استعداداته لانطلاق الموسم الجديد 2021/ 2022م.

وسجل هدف النصر الوحيد، الوافد الجديد البرازيلي أندرسون تاليسكا، وهو أول أهدافه بقميص الفريق منذ انضمامه في الصيف الجاري.

وأشرك البرازيلي "مانو" في الشوط الأول قائمة تضمّ: وليد عبدالله - سلطان الغنام - نايف ألماس - فونيس موري - عبدالعزيز العلاوي - بيتروس ماثيوس - عبدالمجيد الصليهم - خليل العبسي - صالح العباس - محمد مران - عبدالفتاح آدم.

وفي الشوط الثاني، أجرى مينيزيس بعض التبديلات بإشراك: نواف العقيدي - حمد آل منصور - عبدالله الخيبري - عبدالفتاح عسيري - أبو بكر فينسنت - علي لاجامي - عبدالله مادو - أسامة الخلف - عبدالرحمن العبيد - تاليسكا - ماشاريبوف.

وغاب عن المشاركة في مباراة أردا البلغاري مساء اليوم، المغربي عبد الرازق حمدالله، بداعي الإصابة.

وتقرّر أن تعود بعثة النصر إلى الرياض غدًا بعد انتهاء معسكر الفريق في بلغاريا، استعدادًا للموسم المقبل.

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