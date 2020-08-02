"بني هميم" مديراً عامًا لـ"صحة نجران"

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قراراً بتكليف، الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، مديرًا عامًا للشؤون الصحية بمنطقة نجران.

وكان "بني هميم" قد أحدث نقلة في مستوى الخدمات الصحية في نجران، أهمها تقليص قوائم الانتظار وتشغيل مراكز صحية مناوبة على مدار الساعة ودعم المستشفيات في المحافظات وتطوير بيئات العمل واستحداث العديد من التخصصات وجلب كوادر طبية متميزة.