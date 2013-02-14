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خلال 3 أشهر .."موارد الرياض" تباشر 33 ألف طلب للأشخاص ذوي الإعاقة

"الحربي": الإعانات المالية تجاوزت 25 ألفاً وصرف 6 آلاف جهاز تعويضي

باشرت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يقارب من 33 ألف طلب إعانة للأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها .

وصرح المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي أن عدد الإعانات المالية التي صرفت خلال هذه الفترة تجاوزت 25 ألف ريال بينما بلغ مجموع الأجهزة المعينة التي تم صرفها مثل " السماعات والأسرَّة والكراسي المتحركة والرافعات أكثر من 6 آلاف جهاز وتجاوزت أعداد التأشيرات الإلكترونية ألفاً و سبعمائة تأشيرة .

وأشار "الحربي "إلى أن جميع الإعانات والمساعدات يتم اعتمادها وصرفها للمستفيدين حسب نوع الإعاقة والقواعد المنظمة لذلك بعد عرضها على المختصين في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة، وفحص وتشخيص الحالات المتقدمة للطلب ثم تحديد مدى احتياجها للإعانة، ومن ثم فرز جميع الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

الرياض وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ذوي الإعاقة

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خلال 3 أشهر .."موارد الرياض" تباشر 33 ألف طلب للأشخاص ذوي الإعاقة
سبق

باشرت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يقارب من 33 ألف طلب إعانة للأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها .

وصرح المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي أن عدد الإعانات المالية التي صرفت خلال هذه الفترة تجاوزت 25 ألف ريال بينما بلغ مجموع الأجهزة المعينة التي تم صرفها مثل " السماعات والأسرَّة والكراسي المتحركة والرافعات أكثر من 6 آلاف جهاز وتجاوزت أعداد التأشيرات الإلكترونية ألفاً و سبعمائة تأشيرة .

وأشار "الحربي "إلى أن جميع الإعانات والمساعدات يتم اعتمادها وصرفها للمستفيدين حسب نوع الإعاقة والقواعد المنظمة لذلك بعد عرضها على المختصين في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة، وفحص وتشخيص الحالات المتقدمة للطلب ثم تحديد مدى احتياجها للإعانة، ومن ثم فرز جميع الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

14 فبراير 2022 - 13 رجب 1443
09:16 PM

خلال 3 أشهر .."موارد الرياض" تباشر 33 ألف طلب للأشخاص ذوي الإعاقة

"الحربي": الإعانات المالية تجاوزت 25 ألفاً وصرف 6 آلاف جهاز تعويضي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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باشرت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، خلال الربع الأخير من العام الماضي ما يقارب من 33 ألف طلب إعانة للأشخاص ذوي الإعاقة في العاصمة الرياض والمحافظات التابعة لها .

وصرح المدير العام للفرع د. محمد بن عبدالله الحربي أن عدد الإعانات المالية التي صرفت خلال هذه الفترة تجاوزت 25 ألف ريال بينما بلغ مجموع الأجهزة المعينة التي تم صرفها مثل " السماعات والأسرَّة والكراسي المتحركة والرافعات أكثر من 6 آلاف جهاز وتجاوزت أعداد التأشيرات الإلكترونية ألفاً و سبعمائة تأشيرة .

وأشار "الحربي "إلى أن جميع الإعانات والمساعدات يتم اعتمادها وصرفها للمستفيدين حسب نوع الإعاقة والقواعد المنظمة لذلك بعد عرضها على المختصين في مجال الإعاقة مصحوبة بالتقارير اللازمة، وفحص وتشخيص الحالات المتقدمة للطلب ثم تحديد مدى احتياجها للإعانة، ومن ثم فرز جميع الطلبات حسب الأولوية ونوع الطلب.

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200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,915
142 مليون ..

142 مليون ..

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