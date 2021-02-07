تعليم الرياض يدعو كل مدرسة لترشيح معلم.. "منسق موهوبين"

دعا تعليم_الرياض جميع المدارس لترشيح معلم للعمل كمنسق للموهوبين في المدرسة لعام 1442هـ.
وقالت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها في تويتر: إن ذلك بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.
دعا تعليم_الرياض جميع المدارس لترشيح معلم للعمل كمنسق للموهوبين في المدرسة لعام 1442هـ.
وقالت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها في تويتر: إن ذلك بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.إدارة تعليم الرياض
دعا تعليم_الرياض جميع المدارس لترشيح معلم للعمل كمنسق للموهوبين في المدرسة لعام 1442هـ.
وقالت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها في تويتر: إن ذلك بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.
دعا تعليم_الرياض جميع المدارس لترشيح معلم للعمل كمنسق للموهوبين في المدرسة لعام 1442هـ.
وقالت إدارة تعليم الرياض عبر حسابها في تويتر: إن ذلك بهدف نشر ثقافة الموهبة والإبداع في المجتمع المدرسي والمجتمع المحيط به.