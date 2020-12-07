النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

رسمياً.. بابا الفاتيكان يزور العراق مارس المقبل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق في مارس من العام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 مارس من العام المقبل".
وأضافت، أن "زيارة البابا إلى العراق بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثًا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت الخارجية العراقية، أن "هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

وزارة الخارجية العراقية

الرئيسية/ محطات

اعلان
رسمياً.. بابا الفاتيكان يزور العراق مارس المقبل
سبق

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق في مارس من العام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 مارس من العام المقبل".
وأضافت، أن "زيارة البابا إلى العراق بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثًا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت الخارجية العراقية، أن "هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
04:57 PM

رسمياً.. بابا الفاتيكان يزور العراق مارس المقبل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
131

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق في مارس من العام المقبل.
وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 مارس من العام المقبل".
وأضافت، أن "زيارة البابا إلى العراق بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثًا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت الخارجية العراقية، أن "هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,398
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,427
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,243
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,845

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة