رسمياً.. بابا الفاتيكان يزور العراق مارس المقبل

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الاثنين، عن زيارة سيقوم بها البابا فرنسيس إلى العراق في مارس من العام المقبل.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: "إنه لمن دواعي سرورنا الإعلان عن أن البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية سيقوم بزيارة العراق للفترة من 5 إلى 8 مارس من العام المقبل".

وأضافت، أن "زيارة البابا إلى العراق بلاد ما بين النهرين، وأرض الرسل والأنبياء وموطن أور والنبي إبراهيم، تمثل حدثًا تاريخياً، ودعماً لجميع العراقيين بمختلف تنوعاتهم".

وتابعت الخارجية العراقية، أن "هذه الزيارة تمثل رسالة سلام إلى العراق والمنطقة بأجمعها، وتؤكد وحدة الموقف الإنساني في مجابهة التطرف والصراعات، وتعزز التنوع والتسامح والتعايش".