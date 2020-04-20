"مدني جدة" يسيطر على حريق المركز التجاري بعد اقتحام منطقة الاشتعال

القرني: لم يتم تسجيل إصابات.. وفريق التحقيق باشر عمله لمعرفة الأسباب

تمكنت فِرق الدفاع المدني بمحافظة جدة من السيطرة على الحريق الذي اندلع بمركز تجاري بحي الصفا.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد محمد بن عثمان القرني، أن الفِرق تمكنت -ولله الحمد- من احتواء الحادث في مساحة تُقدر بـ 800 متر مربع، وتمكنت كذلك من منع انتقال وانتشار النيران في باقي أرجاء المركز الذي تزيد مساحته على ٩٠٠٠ م٢، وتبلغ أدواره ٣ أدوار.

وقامت فِرق الإطفاء والإنقاذ باقتحام الدور الثاني من المركز، والتوغل للوصول إلى منطقة الاشتعال رغم كثافة الدخان، وتم عمل فتحات بالزجاج الجانبي؛ لتتمكن الفِرق من المباشرة بسيارة السلالم، والدخول عن طريق هذه الفتحات إلى عمق الحادث، وعمل فتحات تهوية بموقع الحادث.

وأضاف القرني بأنه لم يتم تسجل أية إصابات بالحادث -ولله الحمد-. مشيرًا إلى أن فريق التحقيق باشر عمله بالموقع لمعرفة الأسباب، وإكمال الإجراءات اللازمة.