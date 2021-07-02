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"بوينغ" تفجّر أزمة جديدة في المحيط.. هبوط اضطراري وخفر أمريكا يتدخّل!

إبلاغ من طيارَيْن عن عطل في المحرك بعد فشل في العودة والمياه هي السبيل

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن طائرة من طراز "بوينغ 737" على متنها طياران هبطت اضطراريًّا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي، في وقت مبكر من الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان: "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرّا إلى الهبوط في المياه"، علمًا أنها طائرة شحن.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": هبطت أسهم "بوينغ" بنسبة اثنين بالمئة بعد الواقعة الجديدة للطائرة المعروفة بسمعتها السيئة، ولم يتسنّ الاتصال بالشركة للتعليق.

وتابعت الإدارة: "طبقًا للمعلومات الأولية: تمكّن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين".

كانت محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ 737" هبطت في المياه.

وسمحت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران لطائرات "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق أواخر العام الماضي، بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرًا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

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"بوينغ" تفجّر أزمة جديدة في المحيط.. هبوط اضطراري وخفر أمريكا يتدخّل!
سبق

أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن طائرة من طراز "بوينغ 737" على متنها طياران هبطت اضطراريًّا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي، في وقت مبكر من الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان: "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرّا إلى الهبوط في المياه"، علمًا أنها طائرة شحن.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": هبطت أسهم "بوينغ" بنسبة اثنين بالمئة بعد الواقعة الجديدة للطائرة المعروفة بسمعتها السيئة، ولم يتسنّ الاتصال بالشركة للتعليق.

وتابعت الإدارة: "طبقًا للمعلومات الأولية: تمكّن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين".

كانت محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ 737" هبطت في المياه.

وسمحت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران لطائرات "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق أواخر العام الماضي، بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرًا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

02 يوليو 2021 - 22 ذو القعدة 1442
07:02 PM

"بوينغ" تفجّر أزمة جديدة في المحيط.. هبوط اضطراري وخفر أمريكا يتدخّل!

إبلاغ من طيارَيْن عن عطل في المحرك بعد فشل في العودة والمياه هي السبيل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة الطيران الاتحادية الأميركية أن طائرة من طراز "بوينغ 737" على متنها طياران هبطت اضطراريًّا في مياه المحيط قبالة ساحل هونولولو في هاواي، في وقت مبكر من الجمعة.

وقالت الإدارة في بيان: "أبلغ الطياران عن عطل في المحرك وحاولا العودة إلى هونولولو، لكنهما اضطرّا إلى الهبوط في المياه"، علمًا أنها طائرة شحن.

وبحسب ما نقلت "سكاي نيوز عربية": هبطت أسهم "بوينغ" بنسبة اثنين بالمئة بعد الواقعة الجديدة للطائرة المعروفة بسمعتها السيئة، ولم يتسنّ الاتصال بالشركة للتعليق.

وتابعت الإدارة: "طبقًا للمعلومات الأولية: تمكّن خفر السواحل الأميركي من إنقاذ الطيارين".

كانت محطة "سي إن بي سي" التلفزيونية قد ذكرت في وقت سابق أن طائرة "بوينغ 737" هبطت في المياه.

وسمحت الجهات المسؤولة عن سلامة الطيران لطائرات "بوينغ 737 ماكس" بالتحليق أواخر العام الماضي، بعد وقفها عن الطيران لنحو 20 شهرًا في أعقاب حادثين راح ضحيتهما مئات الأشخاص.

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