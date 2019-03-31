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السودان تشيد برئاسة المملكة للقمة السابقة وتفانيها في خدمة القضايا العربية

نوه بمساعيها المتواصلة إلى بناء اللحمة بين مختلف الدول العربية

أشاد النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف؛ برئاسة المملكة للقمة السابقة وتفانيها في خدمة القضايا العربية ومساعيها المتواصلة إلى بناء اللحمة بين مختلف الدول العربية.

وتقدم عوف في كلمة السودان أمام القمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس حالياً، بخالص العزاء لكل من العراق ومصر والصومال حكومات وشعوباً على خلفية سقوط شهداء نتيجة الهجمات الإرهابية التي شهدتها هذه الدول، مشيراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها بلاده في الفترة الحالية، متوجهاً بالشكر للدول العربية التي وقفت إلى جانب بلاده وآزرته في وضعه هذا.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، معرباً عن الإدانة الشديدة لكل الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معبرا عن موقف بلاده الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معلناً في الوقت ذاته عن الرفض الكامل للإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا في سياق كلمته أطراف النزاع في ليبيا إلى الجلوس على طاولة الحوار وتغليب لغة الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي يعيد الاستقرار إلى ليبيا.


وحول الوضع في سوريا, أعرب بن عوف عن رفض بلاده القاطع لمساعي ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، مؤكداً على وحدة الأراضي السورية.

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السودان تشيد برئاسة المملكة للقمة السابقة وتفانيها في خدمة القضايا العربية
سبق

أشاد النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف؛ برئاسة المملكة للقمة السابقة وتفانيها في خدمة القضايا العربية ومساعيها المتواصلة إلى بناء اللحمة بين مختلف الدول العربية.

وتقدم عوف في كلمة السودان أمام القمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس حالياً، بخالص العزاء لكل من العراق ومصر والصومال حكومات وشعوباً على خلفية سقوط شهداء نتيجة الهجمات الإرهابية التي شهدتها هذه الدول، مشيراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها بلاده في الفترة الحالية، متوجهاً بالشكر للدول العربية التي وقفت إلى جانب بلاده وآزرته في وضعه هذا.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، معرباً عن الإدانة الشديدة لكل الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معبرا عن موقف بلاده الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معلناً في الوقت ذاته عن الرفض الكامل للإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا في سياق كلمته أطراف النزاع في ليبيا إلى الجلوس على طاولة الحوار وتغليب لغة الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي يعيد الاستقرار إلى ليبيا.


وحول الوضع في سوريا, أعرب بن عوف عن رفض بلاده القاطع لمساعي ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، مؤكداً على وحدة الأراضي السورية.

31 مارس 2019 - 24 رجب 1440
09:23 PM
اخر تعديل
01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
06:58 AM

السودان تشيد برئاسة المملكة للقمة السابقة وتفانيها في خدمة القضايا العربية

نوه بمساعيها المتواصلة إلى بناء اللحمة بين مختلف الدول العربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تونس
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أشاد النائب الأول للرئيس السوداني وزير الدفاع الفريق أول ركن عوض بن عوف؛ برئاسة المملكة للقمة السابقة وتفانيها في خدمة القضايا العربية ومساعيها المتواصلة إلى بناء اللحمة بين مختلف الدول العربية.

وتقدم عوف في كلمة السودان أمام القمة العربية الثلاثين المنعقدة بتونس حالياً، بخالص العزاء لكل من العراق ومصر والصومال حكومات وشعوباً على خلفية سقوط شهداء نتيجة الهجمات الإرهابية التي شهدتها هذه الدول، مشيراً إلى الصعوبات الاقتصادية التي تعيشها بلاده في الفترة الحالية، متوجهاً بالشكر للدول العربية التي وقفت إلى جانب بلاده وآزرته في وضعه هذا.

وجدد التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية، معرباً عن الإدانة الشديدة لكل الاعتداءات الإسرائيلية بحق أبناء الشعب الفلسطيني، معبرا عن موقف بلاده الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة ودولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، معلناً في الوقت ذاته عن الرفض الكامل للإجراءات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، داعياً المجتمع الدولي إلى القيام بواجباته والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ودعا في سياق كلمته أطراف النزاع في ليبيا إلى الجلوس على طاولة الحوار وتغليب لغة الحوار من أجل الوصول إلى حل سياسي يعيد الاستقرار إلى ليبيا.


وحول الوضع في سوريا, أعرب بن عوف عن رفض بلاده القاطع لمساعي ضم الجولان إلى الكيان الصهيوني، مؤكداً على وحدة الأراضي السورية.

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