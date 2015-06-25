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"شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

استعدادًا لموسم حج 1442 هـ

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك حسبما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج 1442 هـ.

رئاسة شؤون الحرمين الحرم المكي المسجد الحرام

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"شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة
سبق

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك حسبما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج 1442 هـ.

24 يونيو 2021 - 14 ذو القعدة 1442
11:31 PM

"شؤون الحرمين" تستعد لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة

استعدادًا لموسم حج 1442 هـ

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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1,332

تستعد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الأحد المقبل، لرفع الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريبًا، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع، وذلك حسبما جرت عليه العادة السنوية استعدادًا لموسم حج 1442 هـ.

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