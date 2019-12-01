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"القحطاني" لرتبة "عميد" بالحرس الوطني

صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية العقيد عبدالله بن محمد البشري القحطاني، بهيئة شؤون الأفراد وإدارة المعلومات بوزارة الحرس الوطني إلى رتبة "عميـد".
وعبّر "القحطاني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وسعادته الكبيرة بمناسبة ترقيته؛ مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر؛ سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

القحطاني عميد الحرس الوطني

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"القحطاني" لرتبة "عميد" بالحرس الوطني
سبق

صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية العقيد عبدالله بن محمد البشري القحطاني، بهيئة شؤون الأفراد وإدارة المعلومات بوزارة الحرس الوطني إلى رتبة "عميـد".
وعبّر "القحطاني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وسعادته الكبيرة بمناسبة ترقيته؛ مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر؛ سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
10:24 AM

"القحطاني" لرتبة "عميد" بالحرس الوطني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر المرسوم الملكي الكريم، بترقية العقيد عبدالله بن محمد البشري القحطاني، بهيئة شؤون الأفراد وإدارة المعلومات بوزارة الحرس الوطني إلى رتبة "عميـد".
وعبّر "القحطاني" عن اعتزازه بهذه الثقة الملكية الغالية، وسعادته الكبيرة بمناسبة ترقيته؛ مقدمًا أسمى آيات الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو وزير الحرس الوطني الأمير عبدالله بن بندر؛ سائلًا الله أن يعينه على أداء الأمانة وبذل المزيد من الجهد والعطاء في خدمة دينه ثم مليكه ووطنه.

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