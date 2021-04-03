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الولايات المتحدة.. 65,933 إصابة مؤكدة و944 وفاة بـ"كورونا"

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 65,933 إصابة مؤكدة و944 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,424,145 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 552,829.

أمريكا فيروس كورونا الجديد الولايات المتحدة الأمريكية

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الولايات المتحدة.. 65,933 إصابة مؤكدة و944 وفاة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 65,933 إصابة مؤكدة و944 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,424,145 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 552,829.

03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
11:12 PM

الولايات المتحدة.. 65,933 إصابة مؤكدة و944 وفاة بـ"كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 65,933 إصابة مؤكدة و944 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وصل عدد الإصابات إلى 30,424,145 حتى تاريخ اليوم، فيما بلغ عدد الوفيات 552,829.

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