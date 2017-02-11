جدة .. إنقاذ حياة مصاب بنزيف حاد في تجويف البطن إثر تعرُّضه لحادث

يعاني إصابات متعددة في الرأس والصدر مع البطن وكسور بالأطراف

أسهم فريق طبي في مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة -بفضل الله- في إنقاذ حياة شاب تعرَّض لحادث مروري، كان في حالة إغماء، ويعاني إصابات متعددة في الرأس والصدر مع البطن وكسور متعددة بالأطراف.

وأظهرت الفحوص وجود تهتك شديد ومتعدد في الأمعاء مع نزيف حاد في تجويف البطن، وعلى الفور قرّر الفريق الجراحي المناوب عمل استكشاف جراحي للبطن، وتمّت السيطرة على النزيف، ومن ثم استئصال الجزء المتهتك من الأمعاء الدقيقة وتوصيل الجزء السليم، كما تمّ إصلاح الإصابات المفتوحة في الاثني عشر، وعمل التنفس الصناعي وتوصيل أنابيب للصدر، وتثبيت أولي خارجي للعظام من قِبل فريق العظام المناوب.

وبعد العملية نُقل المريض للعناية المركزة حتى استقرت حالته، واستكمل بعدها العلاج، وتم إجراء تثبيت العظام وغادر المستشفى في حالة جيدة -ولله الحمد-.