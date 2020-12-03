النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 249 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 337 خلال الـ24 ساعة الماضية

أمريكا تسحب نصف دبلوماسييها من العراق خشية انتقام إيراني متوقع

تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني أثناء زيارته لبغداد

قررت الولايات المتحدة سحب نحو نصف دبلوماسييها من السفارة الأمريكية في بغداد، وسط توترات شديدة مع إيران، التي تخشى واشنطن سعيها للانتقام، وفق "سبوتنيك"

وتفصيلاً، قال موقع "بولتيكيو" الأمريكي إنه أكد هذه المعلومات من مسؤولين أمريكيين أحدهما يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، وإن تخفيض عدد الموظفين من المفترض أن يكون مؤقتاً، لكن لم يتضح متى سيستأنف العمل بالطاقة الكاملة للسفارة نظراً لتزايد التوترات مع إيران.

ويتزامن تقليص حجم الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في بغداد مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأمريكية، التي قتلت في يناير الماضي القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني أثناء زيارته العاصمة العراقية.

كما أن هناك مخاوف من أن إيران، التي لديها قدرات قتالية كبيرة في العراق من خلال بعض الميليشيات المسلحة، قد تحاول الرد على مقتل محسن فخري زاده الشهر الماضي، أكبر عالم نووي.

وأضاف الموقع: "كان العراق مسرحاً للقتال بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله موقعاً ملائماً لإيران لشن هجمات انتقامية. في الأيام التي أعقبت مقتل سليماني، أمطرت إيران صواريخ على مواقع تأوي القوات الأمريكية ".

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيساً لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي، وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الأسلحة المستخدمة في عملية القتل تبين أنها "إسرائيلية الصنع".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
أمريكا تسحب نصف دبلوماسييها من العراق خشية انتقام إيراني متوقع
سبق

قررت الولايات المتحدة سحب نحو نصف دبلوماسييها من السفارة الأمريكية في بغداد، وسط توترات شديدة مع إيران، التي تخشى واشنطن سعيها للانتقام، وفق "سبوتنيك"

وتفصيلاً، قال موقع "بولتيكيو" الأمريكي إنه أكد هذه المعلومات من مسؤولين أمريكيين أحدهما يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، وإن تخفيض عدد الموظفين من المفترض أن يكون مؤقتاً، لكن لم يتضح متى سيستأنف العمل بالطاقة الكاملة للسفارة نظراً لتزايد التوترات مع إيران.

ويتزامن تقليص حجم الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في بغداد مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأمريكية، التي قتلت في يناير الماضي القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني أثناء زيارته العاصمة العراقية.

كما أن هناك مخاوف من أن إيران، التي لديها قدرات قتالية كبيرة في العراق من خلال بعض الميليشيات المسلحة، قد تحاول الرد على مقتل محسن فخري زاده الشهر الماضي، أكبر عالم نووي.

وأضاف الموقع: "كان العراق مسرحاً للقتال بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله موقعاً ملائماً لإيران لشن هجمات انتقامية. في الأيام التي أعقبت مقتل سليماني، أمطرت إيران صواريخ على مواقع تأوي القوات الأمريكية ".

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيساً لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي، وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الأسلحة المستخدمة في عملية القتل تبين أنها "إسرائيلية الصنع".

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:37 AM

أمريكا تسحب نصف دبلوماسييها من العراق خشية انتقام إيراني متوقع

تزامناً مع الذكرى السنوية الأولى لمقتل قاسم سليماني أثناء زيارته لبغداد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,115

قررت الولايات المتحدة سحب نحو نصف دبلوماسييها من السفارة الأمريكية في بغداد، وسط توترات شديدة مع إيران، التي تخشى واشنطن سعيها للانتقام، وفق "سبوتنيك"

وتفصيلاً، قال موقع "بولتيكيو" الأمريكي إنه أكد هذه المعلومات من مسؤولين أمريكيين أحدهما يعمل بوزارة الخارجية الأمريكية، وإن تخفيض عدد الموظفين من المفترض أن يكون مؤقتاً، لكن لم يتضح متى سيستأنف العمل بالطاقة الكاملة للسفارة نظراً لتزايد التوترات مع إيران.

ويتزامن تقليص حجم الدبلوماسيين في السفارة الأمريكية في بغداد مع الذكرى السنوية الأولى للغارة الجوية الأمريكية، التي قتلت في يناير الماضي القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني أثناء زيارته العاصمة العراقية.

كما أن هناك مخاوف من أن إيران، التي لديها قدرات قتالية كبيرة في العراق من خلال بعض الميليشيات المسلحة، قد تحاول الرد على مقتل محسن فخري زاده الشهر الماضي، أكبر عالم نووي.

وأضاف الموقع: "كان العراق مسرحاً للقتال بالوكالة بين الولايات المتحدة وإيران، مما يجعله موقعاً ملائماً لإيران لشن هجمات انتقامية. في الأيام التي أعقبت مقتل سليماني، أمطرت إيران صواريخ على مواقع تأوي القوات الأمريكية ".

واغتيل العالم النووي الإيراني المتخصص في مجال الصواريخ النووية، محسن فخري زاده، الذي يعمل رئيساً لهيئة البحث والإبداع في وزارة الدفاع الإيرانية، في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

واتهمت إيران إسرائيل بقتل عالمها النووي، وقال وزير خارجية إيران، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني. وقالت وسائل إعلام إيرانية إن الأسلحة المستخدمة في عملية القتل تبين أنها "إسرائيلية الصنع".

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,284
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,352
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,070
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,741

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة