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تعليم عسير تنظم لقاء عن "تمهين التعليم"

"الجوني" يؤكد أهمية زيادة التطوير

‬ نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والتطوير المهني التعليمي للبنات، مساء أمس، لقاء "تمهين التعليم".

جاء ذلك بمشاركة نخبة من الخبراء، وبحضور المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، وألف متدرب ومتدربة.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني في كلمة له، أهمية تمهين التعليم وزيادة عمليات التطوير المهني لتحقيق التحول المنشود وفق التغيرات المتتالية في ظل توجهات وزارة التعليم والتي ستحقق رؤية المملكة 2030.

تلا ذلك تقديم خمس أوراق عمل قدم الأولى، منها رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور خالد الثبيتي بعنوان "تمهين التعليم واقع وتطلعات".

واستعرض الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور محمد العبيدي في الورقة الثانية، لائحة الوظائف التعليمية وأهدافها وانعكاسها على المعلم ومهنة التعليم.

وتحدث أستاذ المناهج بجامعة الملك خالد رئيس جمعية المعلم الدكتور عبدالله آل كاسي، في الورقة الثالثة عن المعلم والمعايير المهنية.

فيما أكدت مشرفة العموم بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي نوال العواد في الورقة الرابعة، أن التطوير المهني مطلب للحصول على الترقية.

واختتم اللقاء بورقة خامسة بعنوان "الرخصة المهنية مدخل لتجويد أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم – تطبيقات عملية لاختبار الرخصة المهنية"، قدمها مشرف التدريب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عبد الرحمن الحمد.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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تعليم عسير تنظم لقاء عن "تمهين التعليم"
سبق

‬ نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والتطوير المهني التعليمي للبنات، مساء أمس، لقاء "تمهين التعليم".

جاء ذلك بمشاركة نخبة من الخبراء، وبحضور المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، وألف متدرب ومتدربة.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني في كلمة له، أهمية تمهين التعليم وزيادة عمليات التطوير المهني لتحقيق التحول المنشود وفق التغيرات المتتالية في ظل توجهات وزارة التعليم والتي ستحقق رؤية المملكة 2030.

تلا ذلك تقديم خمس أوراق عمل قدم الأولى، منها رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور خالد الثبيتي بعنوان "تمهين التعليم واقع وتطلعات".

واستعرض الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور محمد العبيدي في الورقة الثانية، لائحة الوظائف التعليمية وأهدافها وانعكاسها على المعلم ومهنة التعليم.

وتحدث أستاذ المناهج بجامعة الملك خالد رئيس جمعية المعلم الدكتور عبدالله آل كاسي، في الورقة الثالثة عن المعلم والمعايير المهنية.

فيما أكدت مشرفة العموم بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي نوال العواد في الورقة الرابعة، أن التطوير المهني مطلب للحصول على الترقية.

واختتم اللقاء بورقة خامسة بعنوان "الرخصة المهنية مدخل لتجويد أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم – تطبيقات عملية لاختبار الرخصة المهنية"، قدمها مشرف التدريب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عبد الرحمن الحمد.

31 مارس 2021 - 18 شعبان 1442
08:15 PM

تعليم عسير تنظم لقاء عن "تمهين التعليم"

"الجوني" يؤكد أهمية زيادة التطوير

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بندر آل عوض - عسير
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‬ نظمت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير، ممثلة في إدارتي التدريب والابتعاث للبنين والتطوير المهني التعليمي للبنات، مساء أمس، لقاء "تمهين التعليم".

جاء ذلك بمشاركة نخبة من الخبراء، وبحضور المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي الدكتور أحمد الجهيمي، وألف متدرب ومتدربة.

وأكد مدير عام التعليم في المنطقة سعد الجوني في كلمة له، أهمية تمهين التعليم وزيادة عمليات التطوير المهني لتحقيق التحول المنشود وفق التغيرات المتتالية في ظل توجهات وزارة التعليم والتي ستحقق رؤية المملكة 2030.

تلا ذلك تقديم خمس أوراق عمل قدم الأولى، منها رئيس قسم الإدارة والتخطيط التربوي بجامعة الإمام محمد بن سعود، الدكتور خالد الثبيتي بعنوان "تمهين التعليم واقع وتطلعات".

واستعرض الوكيل المساعد للموارد البشرية بوزارة التعليم الدكتور محمد العبيدي في الورقة الثانية، لائحة الوظائف التعليمية وأهدافها وانعكاسها على المعلم ومهنة التعليم.

وتحدث أستاذ المناهج بجامعة الملك خالد رئيس جمعية المعلم الدكتور عبدالله آل كاسي، في الورقة الثالثة عن المعلم والمعايير المهنية.

فيما أكدت مشرفة العموم بالمعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي نوال العواد في الورقة الرابعة، أن التطوير المهني مطلب للحصول على الترقية.

واختتم اللقاء بورقة خامسة بعنوان "الرخصة المهنية مدخل لتجويد أداء المعلمين وتحسين قدراتهم ومهاراتهم – تطبيقات عملية لاختبار الرخصة المهنية"، قدمها مشرف التدريب بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض، عبد الرحمن الحمد.

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