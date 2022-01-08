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أمير جازان يوجِّه بالتحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات شتاء المنطقة

أصدر توجيهاته العاجلة بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نُشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه؛ وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

وأكد الزائري حرص أمير المنطقة ونائبه على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري، والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية، واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.

أمير جازان الأمير محمد بن ناصر شتاء جازان جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير جازان يوجِّه بالتحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات شتاء المنطقة
سبق

أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نُشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه؛ وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

وأكد الزائري حرص أمير المنطقة ونائبه على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري، والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية، واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.

08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443
01:00 AM

أمير جازان يوجِّه بالتحقيق في مشاركة فرقة راقصة بفعاليات شتاء المنطقة

أصدر توجيهاته العاجلة بضرورة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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أصدر أمير منطقة جازان، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، توجيهاته العاجلة بسرعة التحقيق في واقعة مشاركة فرقة راقصة في إحدى فعاليات وسط البلد بشتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع أي تجاوزات.

جاء ذلك تعقيبًا على ما نُشر وتم تداوله من مقاطع أمس في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي تُظهر مشاركة إحدى الفرق الأجنبية الراقصة بإحدى فعاليات شتاء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة منطقة جازان عادل بن أحمد الزائري أن أمير المنطقة، الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، تابع ما تم نشره وتداوله بهذا الخصوص في حينه؛ وأصدر توجيهاته العاجلة للجهات المختصة بسرعة بحث تفاصيل الواقعة، والتحقق من ملابساتها كافة، بالتنسيق مع المسؤولين عن لجان شتاء جازان 2022، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لإيقاف الفعالية، ومنع أي تجاوزات تتعارض مع عادات وتقاليد المجتمع.

وأكد الزائري حرص أمير المنطقة ونائبه على عرض وإبراز ما تتمتع به منطقة جازان من تنوع ثقافي وحضاري، والتعريف بتراثها الأصيل في إطار الضوابط الشرعية، واحترام الأعراف الاجتماعية السائدة.

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