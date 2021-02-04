الهيئة الملكية لمكة والمشاعر تعقد ورشة "تحديث المخطط الشامل"

بمشاركة عدد من المطورين والعقاريين والصناعيين ورجال الأعمال

نظمت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، اليوم, ورشة عمل لمناقشة تحديث المخطط الشامل، بمشاركة عدد من المطورين والعقاريين والصناعيين ورجال الأعمال والمهتمين بتحديث المخطط الشامل لمكة المكرمة.

وتضمنت ورشة العمل طرح الأفكار وتبادل الآراء والنقاش حول المواضيع المحورية والتي تتعلق بالمخطط الشامل، وتأتي إقامة ورشة العمل ضمن مساعي الهيئة الملكية لتفعيل المشاركة وفتح قنوات التواصل مع قطاع الأعمال إيمانًا منها بأهمية الدور الذي يلعبه هذا القطاع في المشاريع التنموية في مدينة مكة المكرمة.



ويُعد المخطط الشامل مرجعًا مهمًا لتوجيه التنمية على كافة الجوانب، حيث عملت الهيئة الملكية على الاستفادة مما تم إعداده سابقاً من مخططات ودراسات، والاستمرار في تحديثه وتطويره ليتواءم مع رؤية المملكة 2030 والتوجه الاستراتيجي لمدينة مكة المكرمة، وتعزيز التنمية الحضرية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للسكان ولضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين.

وتهدف الهيئة الملكية بحكم صلاحيتها في مدينة مكة المكرمة إلى حوكمة المخطط الشامل بشكل شمولي، وتنفيذه وفقًا للتوجه الاستراتيجي للمدينة، والتي تطمح من خلاله إلى إحداث نقله نوعية على المدى الطويل.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أُنشئت بأمر ملكي كريم بتاريخ 17/9/1439هـ، لتحمل على عاتقها مهمة الارتقاء بالخدمات والأعمال المقدمة في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بما يتناسب مع قدسيتها ومكانتها، ويسهل خدمة ضيوف بيت الله الحرام من حجاج ومعتمرين.