النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة

صادرت الأمانة 320 كجم من المنتجات والأغذية وذلك خلال أسبوع

نفّذت أمانة منطقة الجوف 2488 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، ومصادرة 320 كجم من المنتجات والأغذية في الأسواق والمراكز التجارية وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 موقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.

أمانة الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة
سبق

نفّذت أمانة منطقة الجوف 2488 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، ومصادرة 320 كجم من المنتجات والأغذية في الأسواق والمراكز التجارية وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 موقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.

24 ديسمبر 2020 - 9 جمادى الأول 1442
10:41 AM

الجوف.. أكثر من 2400 جولة بالمنشآت التجارية تضبط 35 مخالفة

صادرت الأمانة 320 كجم من المنتجات والأغذية وذلك خلال أسبوع

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - سكاكا
0
115

نفّذت أمانة منطقة الجوف 2488 جولة ميدانية للمراقبين الصحيين على المنشآت التجارية، أسفرت عن رصد 35 مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد، ومصادرة 320 كجم من المنتجات والأغذية في الأسواق والمراكز التجارية وذلك خلال أسبوع.

وأوضحت أمانة منطقة الجوف أنه خلال الفترة تم تطهير وتعقيم 1522 موقعاً، ورفع 9212 طناً من النفايات، إضافة لـ22925 متراً مكعباً من المخلفات والأنقاض، إلى جانب تنفيذ 75 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، ونشر 6 رسائل توعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وتهيب أمانة منطقة الجوف بجميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن المخالفات والملاحظات من خلال رقم البلاغات الموحد 940.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,812
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,688
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,880
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,272

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة
فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

فضلاً.. أبقوا المدارس مغلقة!!

غسان محمد عسيلان
عظماء بلا شهادات

عظماء بلا شهادات

إيمان صالح مطر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة