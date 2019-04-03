عرّضا أرواح الطالبات للخطر.. مرور جدة يضبط قائدي حافلتي "المضايقة والاصطدام"

عقب مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل يرصد تهورهما على طريق الحرمين

أعلنت إمارة منطقة مكة المكرمة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه إشارة إلى المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تهور قائدي مركبتين لنقل الطالبات على طريق الحرمين ضبط مرور جدة قائدي المركبتين؛ لتعريضهما أرواح الطالبات للخطر، ومخالفتهما أنظمة السير.

يشار إلى أن مقطع فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي، أظهر مناوشة بين حافلتي نقل طالبات على طريق الحرمين بجدة، حاول قائد إحداهما مضايقة المركبة الأخرى بعرض الطريق، مما تسبب إلى اصطدامهما، مهددين سلامة قائدي المركبات الأخرى، في ثاني حالة مكررة موثقة بالفيديو يشهدها الطريق مؤخراً.