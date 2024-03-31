شاهد.. كيف تفاعلت "الخرج" مع "ساعة الأرض"

وثق المصور وائل الحكمي ، تفاعل محافظة الخرج بمنطقة الرياض مع حدث "ساعة الأرض" ، وذلك عبر التصوير الجوي لعملية إطفاء إنارة بعض شوارع المحافظة.

يشار إلى أن أمانات وبلديات مناطق المملكة تفاعلت لتواكب أكبر حدث بيئي عالمي في أرجاء الكرة الأرضية ضمن الحملة التي يشارك فيها مئات الملايين من الأشخاص والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في عددٍ من دول العالم للحد من استهلاك الطاقة، والتوعية لترشيد الطاقة الكهربائية.