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بعد تسريبها إلى وسائل الإعلام.. هل تنتزع "ورقة الحريري الإصلاحية" فتيل الأزمة اللبنانية؟

تخفيض رواتب الوزراء إلى النصف وإلغاء 4 صناديق

بعد أقل من يوم على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إعداد "ورقة إصلاحية" لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح عدة مدن بينها العاصمة بيروت منذ أربعة أيام، تداولت صحف ومواقع إلكترونية، اليوم الأحد، مسودة مسربة للورقة الإصلاحية، التي يراهن "الحريري" عليها لتهدئة السخط الشعبي المتزايد في الشارع اللبناني.

وتضمنت الورقة مجموعة من البنود منها تخفيض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ومساهمة المصارف في إنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

وشملت الورقة أيضاً رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وعدم زيادة الحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج عن 3000 دولار مع موافقة سابقة من مجلس الوزراء، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي.

رئيس الوزراء اللبناني لبنان بيروت

الرئيسية/ أخبار العالم

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بعد تسريبها إلى وسائل الإعلام.. هل تنتزع "ورقة الحريري الإصلاحية" فتيل الأزمة اللبنانية؟
سبق

بعد أقل من يوم على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إعداد "ورقة إصلاحية" لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح عدة مدن بينها العاصمة بيروت منذ أربعة أيام، تداولت صحف ومواقع إلكترونية، اليوم الأحد، مسودة مسربة للورقة الإصلاحية، التي يراهن "الحريري" عليها لتهدئة السخط الشعبي المتزايد في الشارع اللبناني.

وتضمنت الورقة مجموعة من البنود منها تخفيض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ومساهمة المصارف في إنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

وشملت الورقة أيضاً رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وعدم زيادة الحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج عن 3000 دولار مع موافقة سابقة من مجلس الوزراء، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي.

20 أكتوبر 2019 - 21 صفر 1441
06:33 PM

بعد تسريبها إلى وسائل الإعلام.. هل تنتزع "ورقة الحريري الإصلاحية" فتيل الأزمة اللبنانية؟

تخفيض رواتب الوزراء إلى النصف وإلغاء 4 صناديق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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11,042

بعد أقل من يوم على إعلان رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إعداد "ورقة إصلاحية" لتهدئة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح عدة مدن بينها العاصمة بيروت منذ أربعة أيام، تداولت صحف ومواقع إلكترونية، اليوم الأحد، مسودة مسربة للورقة الإصلاحية، التي يراهن "الحريري" عليها لتهدئة السخط الشعبي المتزايد في الشارع اللبناني.

وتضمنت الورقة مجموعة من البنود منها تخفيض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين 50 في المائة، وإلغاء جميع الصناديق (الجنوب والإنماء والإعمار والمهجرين)، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة 25 بالمائة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية، ومساهمة المصارف في إنشاء معامل الكهرباء ومعامل فرز النفايات والمحارق الصحية، ووضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء.

وشملت الورقة أيضاً رفع رواتب القضاة بحد أقصى 15 مليون ليرة أي ما يعادل 10 آلاف دولار، وعدم زيادة الحد الأقصى لمخصصات السفر إلى الخارج عن 3000 دولار مع موافقة سابقة من مجلس الوزراء، وخفض رواتب المديرين العامين بما لا يتجاوز 8 ملايين ليرة، ودعم الصناعات المحلية ورفع الضريبة على الواردات التي لها بديل محلي.

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