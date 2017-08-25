النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟

المحامية "لجين" تشرح التفاصيل لـ"سبق".. وهكذا انتهت فصول القضية

لم يعلم زوج وهب منزله بمكة المكرمة لزوجته بشهود من أهله وأهلها أن ينتهي به الحال في المحاكم من أجل استعادة هبته بعد أن طلق زوجته؛ ليبقى السؤال هنا: هل يستطيع الزوج الرجوع في الهبة؟ وما هي الأركان التي يجب توافرها في الهبة بشكل عام؟ وهل القبض ملزم لصحة الهبة؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير الذي تحاور فيه "سبق" المحامية لجين مكاوي، التي قالت: تُعتبر الهبة عقدًا من عقود التمليك؛ لأن القصد منها نفع الموهوب. ولتحقُّق الهبة لا بد من توافُر أركانها التي تتمثل في الإيجاب والقبض؛ إذ إن القبض يتم حال حياة الواهب، وليس على هيئة وصية؛ فلا يُشترط تسجيل انتقال الملكية، بل يكفي التخلية والتمكين.

وأضافت: الهبة الشرعية مكتملة الأركان لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض والتصرف، وذلك وفقًا لما قرره مجلس القضاء الدائم برقم (٦/ ٧٢٩)، (١٤٢٣/ ١٢/ ٣). كما يوجد استثناء لقبول الرجوع عن الهبة، يتمثل في كون الهبة مشروطة، وذلك وفقًا لما هو مقرر من شيخ الإسلام ابن تيمية "أن كل من أُهدي له أو وُهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله".

وتابعت "مكاوي": "ففي حالة وفاة الواهب قبل قبض الموهوب تبطل الهبة".

وقالت: "من القضايا التي باشرتُها، والجديرة بالذكر، زوج وهب لزوجته عقارًا بمكة المكرمة، وبعد قبضها طلَّق الزوجُ زوجته، وأنكر هبته، وبعد إثبات القبض لفضيلة ناظر القضية حكم بثبوت الهبة للزوجة".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟
سبق

لم يعلم زوج وهب منزله بمكة المكرمة لزوجته بشهود من أهله وأهلها أن ينتهي به الحال في المحاكم من أجل استعادة هبته بعد أن طلق زوجته؛ ليبقى السؤال هنا: هل يستطيع الزوج الرجوع في الهبة؟ وما هي الأركان التي يجب توافرها في الهبة بشكل عام؟ وهل القبض ملزم لصحة الهبة؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير الذي تحاور فيه "سبق" المحامية لجين مكاوي، التي قالت: تُعتبر الهبة عقدًا من عقود التمليك؛ لأن القصد منها نفع الموهوب. ولتحقُّق الهبة لا بد من توافُر أركانها التي تتمثل في الإيجاب والقبض؛ إذ إن القبض يتم حال حياة الواهب، وليس على هيئة وصية؛ فلا يُشترط تسجيل انتقال الملكية، بل يكفي التخلية والتمكين.

وأضافت: الهبة الشرعية مكتملة الأركان لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض والتصرف، وذلك وفقًا لما قرره مجلس القضاء الدائم برقم (٦/ ٧٢٩)، (١٤٢٣/ ١٢/ ٣). كما يوجد استثناء لقبول الرجوع عن الهبة، يتمثل في كون الهبة مشروطة، وذلك وفقًا لما هو مقرر من شيخ الإسلام ابن تيمية "أن كل من أُهدي له أو وُهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله".

وتابعت "مكاوي": "ففي حالة وفاة الواهب قبل قبض الموهوب تبطل الهبة".

وقالت: "من القضايا التي باشرتُها، والجديرة بالذكر، زوج وهب لزوجته عقارًا بمكة المكرمة، وبعد قبضها طلَّق الزوجُ زوجته، وأنكر هبته، وبعد إثبات القبض لفضيلة ناظر القضية حكم بثبوت الهبة للزوجة".

25 أغسطس 2021 - 17 محرّم 1443
01:00 AM

زوج وهب منزله بمكة لزوجته قبل طلاقها.. هل يحق له الرجوع في هبته؟

المحامية "لجين" تشرح التفاصيل لـ"سبق".. وهكذا انتهت فصول القضية

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
34
16,635

لم يعلم زوج وهب منزله بمكة المكرمة لزوجته بشهود من أهله وأهلها أن ينتهي به الحال في المحاكم من أجل استعادة هبته بعد أن طلق زوجته؛ ليبقى السؤال هنا: هل يستطيع الزوج الرجوع في الهبة؟ وما هي الأركان التي يجب توافرها في الهبة بشكل عام؟ وهل القبض ملزم لصحة الهبة؟

هذا ما سنتعرف عليه في هذا التقرير الذي تحاور فيه "سبق" المحامية لجين مكاوي، التي قالت: تُعتبر الهبة عقدًا من عقود التمليك؛ لأن القصد منها نفع الموهوب. ولتحقُّق الهبة لا بد من توافُر أركانها التي تتمثل في الإيجاب والقبض؛ إذ إن القبض يتم حال حياة الواهب، وليس على هيئة وصية؛ فلا يُشترط تسجيل انتقال الملكية، بل يكفي التخلية والتمكين.

وأضافت: الهبة الشرعية مكتملة الأركان لا يجوز الرجوع فيها بعد القبض والتصرف، وذلك وفقًا لما قرره مجلس القضاء الدائم برقم (٦/ ٧٢٩)، (١٤٢٣/ ١٢/ ٣). كما يوجد استثناء لقبول الرجوع عن الهبة، يتمثل في كون الهبة مشروطة، وذلك وفقًا لما هو مقرر من شيخ الإسلام ابن تيمية "أن كل من أُهدي له أو وُهب له شيء بسبب يثبت بثبوته، ويزول بزواله".

وتابعت "مكاوي": "ففي حالة وفاة الواهب قبل قبض الموهوب تبطل الهبة".

وقالت: "من القضايا التي باشرتُها، والجديرة بالذكر، زوج وهب لزوجته عقارًا بمكة المكرمة، وبعد قبضها طلَّق الزوجُ زوجته، وأنكر هبته، وبعد إثبات القبض لفضيلة ناظر القضية حكم بثبوت الهبة للزوجة".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,032
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,440
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,548

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

تركوا الاتحاد.. وحيدًا..!!

محمد الصيعري
حكاية بدرية مع مديرتها

حكاية بدرية مع مديرتها

حسن آل عمير
الحقيقة حجر شطرنج

الحقيقة حجر شطرنج

مها الجبر
العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

العقار ينتظر تدخُّلاً حكوميًّا

سعيد آل جندب
التوظيف.. جعجعة بلا طحين

التوظيف.. جعجعة بلا طحين

بندر مغرم الشهري
هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

هدر الطعام تبديد للموارد وتبذير للنعمة

علي آل شرمة
أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

أفغانستان.. إلى التطرُّف أم التطوُّر؟!

عبدالمحسن الحارثي
أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

أبشر بطول سلامة يا "مربع"!

بندر الشهري
"طالبان" وما تحت الرماد..!!

"طالبان" وما تحت الرماد..!!

محمد الصيعري
"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

"روح اشتكينا".. المفرط أولى بالخسارة

عبدالغني الشيخ
لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

محمد عمير الغامدي
املأ ما هو فارغ..!!

املأ ما هو فارغ..!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة