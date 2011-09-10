"بلومبيرغ": "أرامكو" تختار هذه البنوك لإدارة الاكتتاب الأكبر في العالم

تخطط لإضافة المزيد منها للمشاركة في إدارة "أكبر عملية طرح عام أولي"

كشفت مصادر مطلعة عن أن "أرامكو السعودية" اختارت بنوكًا، من بينها "جولدمان ساكس" و"جيه.بي مورغان"، لأدوار رئيسية في طرحها العام الأولي المرتقب.

وقالت وكالة "بلومبيرغ" نقلاً عن مصادرها المطلعة، إن أرامكو أخبرت البنوك بأنه تم اختيارهم اليوم الثلاثاء. مضيفة بأن أرامكو السعودية تخطط لإضافة المزيد من البنوك للمشاركة في إدارة ما يمكن أن تكون أكبر عملية طرح عام أولي.

يُذكر أن "رويترز" أوضحت أمس الاثنين أن أرامكو السعودية تخطط لإدراج 1 % من أسهمها في بورصة الرياض خلال 2019، و1 % في 2020.

وتنوي الشركة القيام بإدراج تدريجي محلي أولاً، وفقًا لما قالته مصادر مطلعة بدلاً من التوجه مباشرة صوب طرح عام أولي في سوق أسهم عالمية.

وقال مصدر على دراية بالمرحلة الأولى من الإدراج المزمع إن "التفكير الحالي هو إدراج واحد في المئة هذا العام، ومثلها العام القادم. سيكون امتصاص هذا أسهل على سوق الأسهم".

ويمثل طرح "أرامكو" إحدى الركائز الأساسية للمساعي السعودية نحو التحول الاقتصادي، الرامية لجذب الاستثمار الأجنبي، وتنويع الاقتصاد بعيدًا عن اعتماده على النفط.