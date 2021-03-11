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مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا

جهّزت مراكز متكاملة ووفق الاشتراطات التي حددتها الصحة

انطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من جائحة كورونا كوفيد-19 بمختلف الوسائل، ومن أهمها التغطية الشاملة بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة، وصولًا إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة إن شاء الله؛ بدأت وزارة الصحة -بالشراكة مع القطاع الخاص- في توسيع نطاق حملة التحصين الوطنية لكوفيد-19.

وإيمانًا بمسؤوليتها الاجتماعية، ودورها الرائد، تشارك مستشفيات "دله" الصحية بالحملة في كل من مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار.

فقد جهّزت مراكز متكاملة ومجهزة وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة؛ حيث سيكون مركز لقاحات كورونا بالدور الثاني في المبنى الغربي بمستشفى دله النخيل؛ بينما سيكون المركز الآخر في البهو الرئيسي من الدور الأول في مستشفى دله نمار.

الجدير بالذكر أن التسجيل للحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين سيكون عبر تطبيق صحتي؛ حيث سيكون حجز المواعيد متاحًا وفق أوقات العمل التي ستمتد لمدة 15 ساعة يوميًّا، طيلة أيام الأسبوع.

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مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا
سبق

انطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من جائحة كورونا كوفيد-19 بمختلف الوسائل، ومن أهمها التغطية الشاملة بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة، وصولًا إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة إن شاء الله؛ بدأت وزارة الصحة -بالشراكة مع القطاع الخاص- في توسيع نطاق حملة التحصين الوطنية لكوفيد-19.

وإيمانًا بمسؤوليتها الاجتماعية، ودورها الرائد، تشارك مستشفيات "دله" الصحية بالحملة في كل من مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار.

فقد جهّزت مراكز متكاملة ومجهزة وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة؛ حيث سيكون مركز لقاحات كورونا بالدور الثاني في المبنى الغربي بمستشفى دله النخيل؛ بينما سيكون المركز الآخر في البهو الرئيسي من الدور الأول في مستشفى دله نمار.

الجدير بالذكر أن التسجيل للحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين سيكون عبر تطبيق صحتي؛ حيث سيكون حجز المواعيد متاحًا وفق أوقات العمل التي ستمتد لمدة 15 ساعة يوميًّا، طيلة أيام الأسبوع.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
12:02 PM

مستشفيات "دله" تشارك في حملة التحصين الوطنية ضد كورونا

جهّزت مراكز متكاملة ووفق الاشتراطات التي حددتها الصحة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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انطلاقًا من التزام المملكة العربية السعودية بحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها من جائحة كورونا كوفيد-19 بمختلف الوسائل، ومن أهمها التغطية الشاملة بلقاحات كوفيد-19 المعتمدة، وصولًا إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة إن شاء الله؛ بدأت وزارة الصحة -بالشراكة مع القطاع الخاص- في توسيع نطاق حملة التحصين الوطنية لكوفيد-19.

وإيمانًا بمسؤوليتها الاجتماعية، ودورها الرائد، تشارك مستشفيات "دله" الصحية بالحملة في كل من مستشفى دله النخيل ومستشفى دله نمار.

فقد جهّزت مراكز متكاملة ومجهزة وفق الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة؛ حيث سيكون مركز لقاحات كورونا بالدور الثاني في المبنى الغربي بمستشفى دله النخيل؛ بينما سيكون المركز الآخر في البهو الرئيسي من الدور الأول في مستشفى دله نمار.

الجدير بالذكر أن التسجيل للحصول على اللقاح لجميع المواطنين والمقيمين سيكون عبر تطبيق صحتي؛ حيث سيكون حجز المواعيد متاحًا وفق أوقات العمل التي ستمتد لمدة 15 ساعة يوميًّا، طيلة أيام الأسبوع.

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