زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.
ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.
وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.