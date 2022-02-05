النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.

الرئيسية/ محطات

اعلان
زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان
سبق

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.

05 فبراير 2022 - 4 رجب 1443
10:17 AM

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب أفغانستان

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
167

ضرب زلزال بقوة 5.7 درجة على مقياس ريختر منطقة هندوكوش في أفغانستان، دون ورود أنباءٍ عن سقوط ضحايا.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن الزلزال كان على عُمق 209 كيلومترات.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,165
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,207
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,926
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,012

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة