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الفتح : البيروفي "كويفا" لاعبنا حتى 2023

أعلنت إدارة نادي الفتح تمديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البيروفي كريستيان كويفا لسنة إضافية حتى عام 2023م، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

من جانب آخر، أبدى كويفا سعادته بالتجديد مع الفتح لموسم إضافي، مشيرًا إلى أن الأجزاء الإيجابية والبيئة المميزة التي وجدها بالفتح من إدارة ولاعبين كانت سببًا في سرعة التمديد .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الفتح : البيروفي "كويفا" لاعبنا حتى 2023
سبق

أعلنت إدارة نادي الفتح تمديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البيروفي كريستيان كويفا لسنة إضافية حتى عام 2023م، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

من جانب آخر، أبدى كويفا سعادته بالتجديد مع الفتح لموسم إضافي، مشيرًا إلى أن الأجزاء الإيجابية والبيئة المميزة التي وجدها بالفتح من إدارة ولاعبين كانت سببًا في سرعة التمديد .

11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
12:21 AM
اخر تعديل
11 مايو 2021 - 29 رمضان 1442
08:22 PM

الفتح : البيروفي "كويفا" لاعبنا حتى 2023

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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أعلنت إدارة نادي الفتح تمديد عقد محترف الفريق الأول لكرة القدم البيروفي كريستيان كويفا لسنة إضافية حتى عام 2023م، وذلك بعد المستويات المميزة التي قدمها اللاعب منذ قدومه في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

من جانب آخر، أبدى كويفا سعادته بالتجديد مع الفتح لموسم إضافي، مشيرًا إلى أن الأجزاء الإيجابية والبيئة المميزة التي وجدها بالفتح من إدارة ولاعبين كانت سببًا في سرعة التمديد .

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