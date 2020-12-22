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"تنبيه الـ3 أيام" يلقي بظلاله على الباحة.. "المدني": لا تجازفوا في الهطولات

أكد رفع جاهزيته للحالات الطارئة وعمله على مدار الساعة لمتابعة التغيرات المناخية

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية؛ ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، تتأثر جراءها منطقة الباحة ومحافظاتها (بلجرشي، والمندق، والمخواة، وقلوه، وبني حسن، والحجرة، والقرى)؛ وذلك بتكوّن سحب رعدية ممطرة تؤدي -بمشيئة الله- إلى هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة يصاحبها تأثيرات لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المرتفعات الجبلية مع نشاط في الرياح السطحية.

وأهاب بالجميع التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مخاطر التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة والمجازفة بعبور الأودية أو البقاء بداخلها، وعدم السباحة في التجمعات المائية والمستنقعات، مع أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع أخذ الحذر أثناء القيادة وعند تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدفاع المدني عمله بكامل طاقته على مدار الساعة لمتابعة المتغيرات المناخية، مع رفع مستوى درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث يستقبل الاتصالات على الرقم (٩٩٨) على مدار الساعة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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"تنبيه الـ3 أيام" يلقي بظلاله على الباحة.. "المدني": لا تجازفوا في الهطولات
سبق

دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية؛ ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، تتأثر جراءها منطقة الباحة ومحافظاتها (بلجرشي، والمندق، والمخواة، وقلوه، وبني حسن، والحجرة، والقرى)؛ وذلك بتكوّن سحب رعدية ممطرة تؤدي -بمشيئة الله- إلى هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة يصاحبها تأثيرات لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المرتفعات الجبلية مع نشاط في الرياح السطحية.

وأهاب بالجميع التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مخاطر التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة والمجازفة بعبور الأودية أو البقاء بداخلها، وعدم السباحة في التجمعات المائية والمستنقعات، مع أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع أخذ الحذر أثناء القيادة وعند تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدفاع المدني عمله بكامل طاقته على مدار الساعة لمتابعة المتغيرات المناخية، مع رفع مستوى درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث يستقبل الاتصالات على الرقم (٩٩٨) على مدار الساعة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

22 ديسمبر 2020 - 7 جمادى الأول 1442
10:10 AM

"تنبيه الـ3 أيام" يلقي بظلاله على الباحة.. "المدني": لا تجازفوا في الهطولات

أكد رفع جاهزيته للحالات الطارئة وعمله على مدار الساعة لمتابعة التغيرات المناخية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الباحة
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دعا الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه من المركز الوطني للأرصاد وحماية البيئة من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية؛ ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس، تتأثر جراءها منطقة الباحة ومحافظاتها (بلجرشي، والمندق، والمخواة، وقلوه، وبني حسن، والحجرة، والقرى)؛ وذلك بتكوّن سحب رعدية ممطرة تؤدي -بمشيئة الله- إلى هطول أمطار من خفيفة إلى غزيرة يصاحبها تأثيرات لتشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية خاصة على المرتفعات الجبلية مع نشاط في الرياح السطحية.

وأهاب بالجميع التقيد بتعليمات السلامة والابتعاد عن مخاطر التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة والمجازفة بعبور الأودية أو البقاء بداخلها، وعدم السباحة في التجمعات المائية والمستنقعات، مع أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، مع أخذ الحذر أثناء القيادة وعند تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية، والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر، وكيفية التعامل معها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد الدفاع المدني عمله بكامل طاقته على مدار الساعة لمتابعة المتغيرات المناخية، مع رفع مستوى درجة الجاهزية للحالات الطارئة، والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة كل المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة؛ حيث يستقبل الاتصالات على الرقم (٩٩٨) على مدار الساعة؛ متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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