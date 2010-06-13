رئيس بلدية جازان إلى المرتبة "11"

أصدر أمين منطقة جازان، نايف بن سعيدان، قراراً بترقية رئيس بلدية جازان، المهندس محمد بن أحمد الهلالي، للمرتبة الحادية عشرة.

يذكر أن المهندس "الهلالي" من الكفاءات المتميزة في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وشغل عدة مناصب بأمانة جازان على مدى عدة سنوات.

"سبق" تبارك للمهندس "الهلالي" وتتمنى له التوفيق.