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أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ

الأرصاد: يصحبها نشاط في الرياح وتستمر حتى 6 مساءً

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
12:08 PM

أمطار خفيفة ورياح نشطة على محافظتي جدة ورابغ

الأرصاد: يصحبها نشاط في الرياح وتستمر حتى 6 مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم، هطول أمطار خفيفة يصحبها نشاط في الرياح السطحية على محافظتي جدة ورابغ.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السادسة مساءً.

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