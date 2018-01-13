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موظفة تشكو من "عنصرية" مديرها في العمل و"المغامسي" يوجهها بتقديم شكوى رسمية

أكد أن المسؤولين ينتصرون للمظلومين في مثل هذه الحالات

حذر إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، من التعامل مع الآخرين على أساس عنصري أو مذهبي أو طائفي أو عرقي، مؤكدًا عدم جواز ذلك.

وشدد على أن ذلك جور وظلم لا يجوز أبدًا، داعيًا إلى رفع الشكوى إلى المسؤولين في حال تعرض الشخص لمثل هذا التمييز العنصري، مؤكدًا انتصارهم للمتضرر في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك ضمن رد "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" اليوم، على متصلة اشتكت له من عنصرية مديرها وتعامله معهم حسب لون البشرة والقبيلة، حيث قال: "لو قدر أن مديرًا ما تعامل مع موظفيه على أساس عرقي أو عنصري أو حتى مذهبي، فإنه قد تعامل معهم بالجور ولا يجوز له ذلك".

وأضاف "المغامسي": "حتى بالدِّين لو فرضنا أن هناك عاملاً مسيحيًا وعاملاً مسلمًا، أو عاملاً سنيًّا وعاملاً شيعيًا أو قبليًا أو غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له في الأصل بالعمل".

وتابع: "ينبغي أن يسوّى بينكم ويكون الحكم في العمل على الثواب والعقاب على الإنجاز الذي كُلّفتم به"، مضيفًا: "فإن قُدّر أن هذا موجود فثقي تمامًا أنك في بلد آمن يسمع فيه ويفعل ولاة الأمر ما يحقق الخير للناس".

ووجه "المغامسي"، المتصلة بتقديم شكوى بهذا الخصوص للجهات المسؤولة قائلاً: "هناك طرائق للشكوى من أولها بالنسبة لك وزارة العمل، فإذا أثبت هذا التمييز العنصري، أمام وزارة العمل، أنا على ثقة تامة أن المسؤولين في الوزارة سينصفونك لك ولغيرك، ممن يُظلم مثل هذا الظلم، ولا يجوز له أبدًا أَن يصنع هذا لا هو ولا غيره".

صالح المغامسي الأبواب المتفرقة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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موظفة تشكو من "عنصرية" مديرها في العمل و"المغامسي" يوجهها بتقديم شكوى رسمية
سبق

حذر إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، من التعامل مع الآخرين على أساس عنصري أو مذهبي أو طائفي أو عرقي، مؤكدًا عدم جواز ذلك.

وشدد على أن ذلك جور وظلم لا يجوز أبدًا، داعيًا إلى رفع الشكوى إلى المسؤولين في حال تعرض الشخص لمثل هذا التمييز العنصري، مؤكدًا انتصارهم للمتضرر في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك ضمن رد "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" اليوم، على متصلة اشتكت له من عنصرية مديرها وتعامله معهم حسب لون البشرة والقبيلة، حيث قال: "لو قدر أن مديرًا ما تعامل مع موظفيه على أساس عرقي أو عنصري أو حتى مذهبي، فإنه قد تعامل معهم بالجور ولا يجوز له ذلك".

وأضاف "المغامسي": "حتى بالدِّين لو فرضنا أن هناك عاملاً مسيحيًا وعاملاً مسلمًا، أو عاملاً سنيًّا وعاملاً شيعيًا أو قبليًا أو غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له في الأصل بالعمل".

وتابع: "ينبغي أن يسوّى بينكم ويكون الحكم في العمل على الثواب والعقاب على الإنجاز الذي كُلّفتم به"، مضيفًا: "فإن قُدّر أن هذا موجود فثقي تمامًا أنك في بلد آمن يسمع فيه ويفعل ولاة الأمر ما يحقق الخير للناس".

ووجه "المغامسي"، المتصلة بتقديم شكوى بهذا الخصوص للجهات المسؤولة قائلاً: "هناك طرائق للشكوى من أولها بالنسبة لك وزارة العمل، فإذا أثبت هذا التمييز العنصري، أمام وزارة العمل، أنا على ثقة تامة أن المسؤولين في الوزارة سينصفونك لك ولغيرك، ممن يُظلم مثل هذا الظلم، ولا يجوز له أبدًا أَن يصنع هذا لا هو ولا غيره".

11 يناير 2020 - 16 جمادى الأول 1441
09:27 PM

موظفة تشكو من "عنصرية" مديرها في العمل و"المغامسي" يوجهها بتقديم شكوى رسمية

أكد أن المسؤولين ينتصرون للمظلومين في مثل هذه الحالات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
21
30,541

حذر إمام وخطيب مسجد قباء، المدير العام لمركز البيان لتدبر معاني القرآن بالمدينة المنورة، الشيخ صالح عواد المغامسي، من التعامل مع الآخرين على أساس عنصري أو مذهبي أو طائفي أو عرقي، مؤكدًا عدم جواز ذلك.

وشدد على أن ذلك جور وظلم لا يجوز أبدًا، داعيًا إلى رفع الشكوى إلى المسؤولين في حال تعرض الشخص لمثل هذا التمييز العنصري، مؤكدًا انتصارهم للمتضرر في مثل هذه الحالات.

جاء ذلك ضمن رد "المغامسي" خلال برنامجه الأسبوعي بقناة mbc "الأبواب المتفرقة" اليوم، على متصلة اشتكت له من عنصرية مديرها وتعامله معهم حسب لون البشرة والقبيلة، حيث قال: "لو قدر أن مديرًا ما تعامل مع موظفيه على أساس عرقي أو عنصري أو حتى مذهبي، فإنه قد تعامل معهم بالجور ولا يجوز له ذلك".

وأضاف "المغامسي": "حتى بالدِّين لو فرضنا أن هناك عاملاً مسيحيًا وعاملاً مسلمًا، أو عاملاً سنيًّا وعاملاً شيعيًا أو قبليًا أو غير ذلك، كل ذلك لا علاقة له في الأصل بالعمل".

وتابع: "ينبغي أن يسوّى بينكم ويكون الحكم في العمل على الثواب والعقاب على الإنجاز الذي كُلّفتم به"، مضيفًا: "فإن قُدّر أن هذا موجود فثقي تمامًا أنك في بلد آمن يسمع فيه ويفعل ولاة الأمر ما يحقق الخير للناس".

ووجه "المغامسي"، المتصلة بتقديم شكوى بهذا الخصوص للجهات المسؤولة قائلاً: "هناك طرائق للشكوى من أولها بالنسبة لك وزارة العمل، فإذا أثبت هذا التمييز العنصري، أمام وزارة العمل، أنا على ثقة تامة أن المسؤولين في الوزارة سينصفونك لك ولغيرك، ممن يُظلم مثل هذا الظلم، ولا يجوز له أبدًا أَن يصنع هذا لا هو ولا غيره".

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