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ارتداء الكمامة و"توكلنا" ومنع الحفلات.. "تعليم تبوك" يشدد على الاحترازات

فيما لفت "الفقير" إلى دور مديري الإدارات وقادة المدارس في المتابعة اليومية

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بمواصلة التأكيد على تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يساهم في سلامة الجميع؛ ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير، حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرًا إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.

ولفت الانتباهَ إلى دور مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة في نفوس الأبناء الطلاب والطالبات.

المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري

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ارتداء الكمامة و"توكلنا" ومنع الحفلات.. "تعليم تبوك" يشدد على الاحترازات
سبق

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بمواصلة التأكيد على تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يساهم في سلامة الجميع؛ ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير، حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرًا إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.

ولفت الانتباهَ إلى دور مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة في نفوس الأبناء الطلاب والطالبات.

01 فبراير 2021 - 19 جمادى الآخر 1442
01:15 PM

ارتداء الكمامة و"توكلنا" ومنع الحفلات.. "تعليم تبوك" يشدد على الاحترازات

فيما لفت "الفقير" إلى دور مديري الإدارات وقادة المدارس في المتابعة اليومية

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بدر الجبل - تبوك
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1,204

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري، بمواصلة التأكيد على تطبيق البروتوكولات والاحترازات الوقائية والصحية في جميع المباني المدرسية والتعليمية التي أقرتها الجهات المعنية؛ بما يساهم في سلامة الجميع؛ ومنها استخدام تطبيق "توكلنا" ولبس الكمامة والتباعد، وغيرها من التعليمات الصحية في المنشآت الحكومية.

وأكد مدير إدارة الأمن والسلامة بتعليم المنطقة خالد الفقير، حِرص إدارة التعليم على تطبيق هذه البرتوكولات والإجراءات الوقائية باستمرار؛ مشيرًا إلى تأمين أجهزة قياس الحرارة، وتوفير المعقمات، ومراعاة التباعد الاجتماعي داخل المرافق التعليمية والمدرسية، ومنع التجمعات وإقامة الحفلات.

ولفت الانتباهَ إلى دور مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمشرفين والمشرفات وقادة وقائدات المدارس في المتابعة اليومية لعمليات التعقيم، والالتزام بالاحترازات الوقائية والصحية داخل بيئة العمل، بالتعاون مع إدارة الصحة المدرسية، وترسيخ مبادئ السلامة والصحة في نفوس الأبناء الطلاب والطالبات.

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