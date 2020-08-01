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"الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا

بالأبيض والأسود تعود إلى عام 1352هـ تظهر الحجاج أثناء الرمي

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية تعود إلى عام 1352هـ /1934م تظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في مشهد عمره 86 عاماً.


وبدأ ضيوف الرحمن اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا؛ فيما واصلت الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات.

دارة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا
سبق

نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية تعود إلى عام 1352هـ /1934م تظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في مشهد عمره 86 عاماً.


وبدأ ضيوف الرحمن اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا؛ فيما واصلت الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات.

01 أغسطس 2020 - 11 ذو الحجة 1441
01:01 PM

"الدارة" تنشر صورة تاريخية لرمي الجمرات.. هكذا كان قبل 86 عامًا

بالأبيض والأسود تعود إلى عام 1352هـ تظهر الحجاج أثناء الرمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نشرت دارة الملك عبدالعزيز اليوم صورة تاريخية تعود إلى عام 1352هـ /1934م تظهر الحجاج أثناء رمي الجمرات في مشهد عمره 86 عاماً.


وبدأ ضيوف الرحمن اليوم رمي الجمرات الثلاث في أول أيام التشريق، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التي تراعي الاحترازات الوقائية من فيروس كورونا؛ فيما واصلت الجهات الأمنية والحكومية المعنية مباشرة مهامها لتوفير جميع الخدمات للحجاج خلال إقامتهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، وكذلك تنظيم أدائهم لشعيرة رمي الجمرات.

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