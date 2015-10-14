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عبدالعزيز بن سلمان: حذّرنا من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في الطاقة

قال من المنتدى السعودي - الروسي: الحرب التجارية وتباطؤ النمو أثّرا في الأسعار

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك توافقاً كبيراً بين الدول الأعضاء في "أوبك+"؛ موضحاً أن أسواق النفط تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.

وأضاف على هامش انطلاق #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، قائلاً: المملكة حذّرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّر في أسعار النفط ويجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

وانطلقت صباح اليوم، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حيث من المنتظر أن يوقع مجلس الأعمال السعودي - الروسي عدة اتفاقيات مشتركة.

ويناقش #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

الأمير عبد العزيز بن سلمان أوبك بلس المنتدى السعودي الروسي بوتين في السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبدالعزيز بن سلمان: حذّرنا من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في الطاقة
سبق

قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك توافقاً كبيراً بين الدول الأعضاء في "أوبك+"؛ موضحاً أن أسواق النفط تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.

وأضاف على هامش انطلاق #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، قائلاً: المملكة حذّرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّر في أسعار النفط ويجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

وانطلقت صباح اليوم، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حيث من المنتظر أن يوقع مجلس الأعمال السعودي - الروسي عدة اتفاقيات مشتركة.

ويناقش #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
10:25 AM

عبدالعزيز بن سلمان: حذّرنا من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في الطاقة

قال من المنتدى السعودي - الروسي: الحرب التجارية وتباطؤ النمو أثّرا في الأسعار

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن هناك توافقاً كبيراً بين الدول الأعضاء في "أوبك+"؛ موضحاً أن أسواق النفط تتعرّض لتذبذبات بسبب زيادة العرض والطلب.

وأضاف على هامش انطلاق #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، قائلاً: المملكة حذّرت من تأثير الأسعار على حجم الاستثمار في قطاع الطاقة والحرب التجارية وتباطؤ النمو الاقتصادي أثّر في أسعار النفط ويجب علينا التركيز على الاستدامة في أسعار النفط.

وانطلقت صباح اليوم، أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي - الروسي، حيث من المنتظر أن يوقع مجلس الأعمال السعودي - الروسي عدة اتفاقيات مشتركة.

ويناقش #المنتدى_السعودي_الروسي للرؤساء التنفيذيين، مستقبل الطاقة والحلول المقدمة لاستدامتها والاستثمارات القائمة والقادمة بين البلدين وفرص التعاون المشترك، إضافة إلى الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي العالمي.

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