مكة.. إغلاق عربتَي "فود تراك" مخالفتين وإزالة مظلات لمواقف عشوائية

ضمن جولات رقابية نفّذتها "الأمانة" تضمنت مصادرة خضراوات وفواكه

نفَّذت أمانة العاصمة المقدّسة، 68 جولة رقابية وتفتيشية ضمن نطاق البلدية؛ بهدف التأكد من تطبيق المنشآت الغذائية اشتراطات الصحة والسلامة والتحقق من جودة الغذاء.

وأغلقت الفرق الرقابية الميدانية، عربتين للوجبات السريعة "فود تراك" تعملان دون ترخيص وتفتقران للاشتراطات الصحية وغير مستوفيتين الشروط الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وصادرت أواني تحضير تالفة وغير صالحة للاستخدام.

وشددت الأمانة على مواصلة الفرق الرقابية الميدانية جولاتها على الباعة الجائلين المخالفين ضمن نطاق البلدية، ومنعهم من البيع بالطرقات والساحات العامة مع تطبيق الأنظمة والتعليمات على المخالفين، مشيرة إلى مصادرة 327 كغم من الخضراوات والفواكه، وتسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكد من سلامتها.

كما أزالت بلدية الشرائع الفرعية مظلَّات مواقف السيارات العشوائية في عددٍ من المواقع ضمن النطاق الإشرافي للبلدية بمكة المكرّمة، وقامت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية الشرائع برصد التعديات على المرافق العامة، وإزالة 10 مظلَّات عشوائية مُخالفة، وذلك لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالأحياء السكنية.





وأكَّدت الأمانة حرصها على تكثيف الجولات الرقابيّة في نطاق البلديات، وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين، مشددةً على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد (940) أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيقها على المخالفين.