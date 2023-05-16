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مع عودة الحياة للرياضة في ألمانيا.. دورتموند يسحق شالكة برباعية

في افتتاح الجولة 26 من الدوري.. بدون جماهير

بعد أن عادت الحياة للرياضة في ألمانيا، استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوز كبير على ضيفه شالكة 4 / صفر في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارًا من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقاً لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

فيروس كورونا الجديد الدوري الألماني

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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مع عودة الحياة للرياضة في ألمانيا.. دورتموند يسحق شالكة برباعية
سبق

بعد أن عادت الحياة للرياضة في ألمانيا، استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوز كبير على ضيفه شالكة 4 / صفر في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارًا من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقاً لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

16 مايو 2020 - 23 رمضان 1441
08:42 PM

مع عودة الحياة للرياضة في ألمانيا.. دورتموند يسحق شالكة برباعية

في افتتاح الجولة 26 من الدوري.. بدون جماهير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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بعد أن عادت الحياة للرياضة في ألمانيا، استهل فريق بوروسيا دورتموند عودة منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) بفوز كبير على ضيفه شالكة 4 / صفر في مباراة ديربي الرور التي جمعت الفريقين اليوم السبت ضمن المرحلة السادسة والعشرين من المسابقة.

وبعد فترة توقف بدأت في منتصف مارس الماضي بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، استأنفت منافسات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارًا من اليوم السبت بإقامة المباريات بدون جمهور ووفقاً لمعايير وقواعد صحية ووقائية صارمة.

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