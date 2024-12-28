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انتهاء أعمال لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم حج 1442هـ

معاقبة شركات ومؤسسات.. و"الحج والعمرة" تؤكد: لن نتهاون في التقصير

أنهت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة أعمالها، حيث أصدرت عدداً من القرارات بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت في موسم حج عام 1442 هـ.

واشتملت القرارات على معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها؛ لتقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، منها قرارات صادرة بعقوبة الإيقاف، وقرارات بغرامات مالية، إلى جانب ما اُتخِذَ من جانب الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمسّ خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، سعياً إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وحفاظاً على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

وزارة الحج والعمرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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انتهاء أعمال لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم حج 1442هـ
سبق

أنهت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة أعمالها، حيث أصدرت عدداً من القرارات بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت في موسم حج عام 1442 هـ.

واشتملت القرارات على معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها؛ لتقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، منها قرارات صادرة بعقوبة الإيقاف، وقرارات بغرامات مالية، إلى جانب ما اُتخِذَ من جانب الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمسّ خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، سعياً إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وحفاظاً على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

27 ديسمبر 2021 - 23 جمادى الأول 1443
09:34 PM
اخر تعديل
28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
05:49 AM

انتهاء أعمال لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل لموسم حج 1442هـ

معاقبة شركات ومؤسسات.. و"الحج والعمرة" تؤكد: لن نتهاون في التقصير

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أنهت لجنة النظر في مخالفات مقدمي خدمات حجاج الداخل التابعة لوزارة الحج والعمرة أعمالها، حيث أصدرت عدداً من القرارات بحق عدد من شركات ومؤسسات حجاج الداخل التي عملت في موسم حج عام 1442 هـ.

واشتملت القرارات على معاقبة الشركات والمؤسسات المخالفة لأحكام نظام خدمة حجاج الداخل ولائحته التنفيذية والتعليمات المكملة لها؛ لتقصيرهم في الخدمات المقدمة للحجاج المتعاقد معهم، منها قرارات صادرة بعقوبة الإيقاف، وقرارات بغرامات مالية، إلى جانب ما اُتخِذَ من جانب الوزارة لإعادة مبالغ الخدمات التي لم تقدم للحجاج.

وأكدت وزارة الحج والعمرة أنها لن تسمح أو تتهاون في أي تقصير يمسّ خدمة ضيوف الرحمن، وأنها ماضية في حماية حقوقهم مع مزودي الخدمة، سعياً إلى رفع مستوى جودة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين والزوار، وحفاظاً على سلامتهم ومحاسبة المقصرين في خدمتهم، إنفاذاً لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ .

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