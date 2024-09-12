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ماذا يرى المريض في الغيبوبة.. "نواف" يكشف كيف عاشها وما شاهده وسمعه؟

فقد القراءة والكتابة وأمضى شهراً في التعلم على المشي من جديد!

بعد تعرض نواف لحادث سير في يوم تخرجه من الجامعة، فقد وعيه وتكسرت جمجمته دخل على إثرها في غيبوبة استيقظ بعدها، حيث أجريت له عمليتان في المخ وعلى إثرها فقد جزءاً من ذاكرته ودخل في غيبوبة وبعد استيقاظه منها لم يكن قادراً على تمييز الأحلام من الواقع لكنه تعافى تدريجياً مع مرور الزمن!

وفي التفاصيل كشف نواف تفاصيل ما تعرض له أثناء غيبوبته في تقرير محمد الرزقي لبرنامج mbc في أسبوع وروى كيف عاش في الغيبوبة ما سمع وماذا رأى؟.

وقال: يوم كنت على السرير وبدأت في الغيبوبة هنا بدأ عالم ثاني! أشخاص، أصوات، ناس، كأنني في العالم الطبيعي تماماً ليس هناك شيء ثاني!

وأضاف: وقت الغيبوبة جسمي كامل وكل الأشياء التي أحس فيها كاملة، مهما أحسست بنقص أو شيء في الغيبوبة أشعر به! فمثلاً قدمي بترت في العالم الواقعي، لكن في الغيبوبة وشاهدت هذه الأشياء قدمي موجودة وأمشي عليها! ولو كان أهلي يلمسون جسدي أو يريدون أن يكلموني أو يصحّوني لا أعلم عنهم ماذا يقولون أو يفعلون!

وأردف: في نهاية الغيبوبة أحسست بأحلى وأجمل شعور كنت في الأعلى وسط غيوم ثقيلة بعد الإزعاج والزحمة التي مررت بها! مشيراً بأنه فور استيقاظه من الغيبوبة بدأت الأمور تختلط عليه بين الخيال والحقيقة ومكث 4 أيام ليتأكد الفرق بين ما كان يعيشه في عالم الغيبوبة والعالم الحقيقي الذي عاد إليه.

وتابع: فقدت من الحادث والغيبوبة القراءة والكتابة وبدأت التعلّم عليها من جديد كما أمضيت شهراً في التعلم على المشي من جديد!

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ماذا يرى المريض في الغيبوبة.. "نواف" يكشف كيف عاشها وما شاهده وسمعه؟
سبق

بعد تعرض نواف لحادث سير في يوم تخرجه من الجامعة، فقد وعيه وتكسرت جمجمته دخل على إثرها في غيبوبة استيقظ بعدها، حيث أجريت له عمليتان في المخ وعلى إثرها فقد جزءاً من ذاكرته ودخل في غيبوبة وبعد استيقاظه منها لم يكن قادراً على تمييز الأحلام من الواقع لكنه تعافى تدريجياً مع مرور الزمن!

وفي التفاصيل كشف نواف تفاصيل ما تعرض له أثناء غيبوبته في تقرير محمد الرزقي لبرنامج mbc في أسبوع وروى كيف عاش في الغيبوبة ما سمع وماذا رأى؟.

وقال: يوم كنت على السرير وبدأت في الغيبوبة هنا بدأ عالم ثاني! أشخاص، أصوات، ناس، كأنني في العالم الطبيعي تماماً ليس هناك شيء ثاني!

وأضاف: وقت الغيبوبة جسمي كامل وكل الأشياء التي أحس فيها كاملة، مهما أحسست بنقص أو شيء في الغيبوبة أشعر به! فمثلاً قدمي بترت في العالم الواقعي، لكن في الغيبوبة وشاهدت هذه الأشياء قدمي موجودة وأمشي عليها! ولو كان أهلي يلمسون جسدي أو يريدون أن يكلموني أو يصحّوني لا أعلم عنهم ماذا يقولون أو يفعلون!

وأردف: في نهاية الغيبوبة أحسست بأحلى وأجمل شعور كنت في الأعلى وسط غيوم ثقيلة بعد الإزعاج والزحمة التي مررت بها! مشيراً بأنه فور استيقاظه من الغيبوبة بدأت الأمور تختلط عليه بين الخيال والحقيقة ومكث 4 أيام ليتأكد الفرق بين ما كان يعيشه في عالم الغيبوبة والعالم الحقيقي الذي عاد إليه.

وتابع: فقدت من الحادث والغيبوبة القراءة والكتابة وبدأت التعلّم عليها من جديد كما أمضيت شهراً في التعلم على المشي من جديد!

12 سبتمبر 2020 - 24 محرّم 1442
12:55 AM

ماذا يرى المريض في الغيبوبة.. "نواف" يكشف كيف عاشها وما شاهده وسمعه؟

فقد القراءة والكتابة وأمضى شهراً في التعلم على المشي من جديد!

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عبدالحكيم شار - الرياض
0
978

بعد تعرض نواف لحادث سير في يوم تخرجه من الجامعة، فقد وعيه وتكسرت جمجمته دخل على إثرها في غيبوبة استيقظ بعدها، حيث أجريت له عمليتان في المخ وعلى إثرها فقد جزءاً من ذاكرته ودخل في غيبوبة وبعد استيقاظه منها لم يكن قادراً على تمييز الأحلام من الواقع لكنه تعافى تدريجياً مع مرور الزمن!

وفي التفاصيل كشف نواف تفاصيل ما تعرض له أثناء غيبوبته في تقرير محمد الرزقي لبرنامج mbc في أسبوع وروى كيف عاش في الغيبوبة ما سمع وماذا رأى؟.

وقال: يوم كنت على السرير وبدأت في الغيبوبة هنا بدأ عالم ثاني! أشخاص، أصوات، ناس، كأنني في العالم الطبيعي تماماً ليس هناك شيء ثاني!

وأضاف: وقت الغيبوبة جسمي كامل وكل الأشياء التي أحس فيها كاملة، مهما أحسست بنقص أو شيء في الغيبوبة أشعر به! فمثلاً قدمي بترت في العالم الواقعي، لكن في الغيبوبة وشاهدت هذه الأشياء قدمي موجودة وأمشي عليها! ولو كان أهلي يلمسون جسدي أو يريدون أن يكلموني أو يصحّوني لا أعلم عنهم ماذا يقولون أو يفعلون!

وأردف: في نهاية الغيبوبة أحسست بأحلى وأجمل شعور كنت في الأعلى وسط غيوم ثقيلة بعد الإزعاج والزحمة التي مررت بها! مشيراً بأنه فور استيقاظه من الغيبوبة بدأت الأمور تختلط عليه بين الخيال والحقيقة ومكث 4 أيام ليتأكد الفرق بين ما كان يعيشه في عالم الغيبوبة والعالم الحقيقي الذي عاد إليه.

وتابع: فقدت من الحادث والغيبوبة القراءة والكتابة وبدأت التعلّم عليها من جديد كما أمضيت شهراً في التعلم على المشي من جديد!

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