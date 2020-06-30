وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.

أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-06-30 أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020. وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020. وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.

30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441 03:54 PM

"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو قالت في بيانها إن استئناف التداول سيكون 5 أغسطس





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أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.

وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.

وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.