"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو
قالت في بيانها إن استئناف التداول سيكون 5 أغسطس
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.
وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.
شركة السوق المالية السعودية
تداول
إجازة عيد الأضحى
"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-06-30
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.
وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.
30 يونيو 2020 - 9 ذو القعدة 1441
03:54 PM
"تداول": إجازة عيد الأضحى المبارك تبدأ بنهاية 28 يوليو
قالت في بيانها إن استئناف التداول سيكون 5 أغسطس
أعلنت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، أن إجازة عيد الأضحى المبارك ستبدأ بنهاية تداول يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.
وقالت "تداول" في بيان لها اليوم الثلاثاء: بناءً عليه، يتوقف التداول بنهاية يوم الثلاثاء 7/12/1441هـ "حسب تقويم أم القرى" الموافق 28 يوليو 2020.
وأضافت: يستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأربعاء 15/12/1441هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 5 أغسطس 2020.