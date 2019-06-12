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جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات التعيين

قالت: سيتم إسقاط حق مَن لم يستكمل الإجراءات واستدعاء مَن يليه في الترتيب

دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.

وأكّدت الجامعة أنه سيتم إسقاط حق التعيين لمَن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء مَن يليه في الترتيب.

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جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات التعيين
سبق

دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.

وأكّدت الجامعة أنه سيتم إسقاط حق التعيين لمَن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء مَن يليه في الترتيب.

12 يونيو 2019 - 9 شوّال 1440
09:44 AM

جامعة الملك سعود تدعو المرشحين على وظائفها الصحية إلى استكمال إجراءات التعيين

قالت: سيتم إسقاط حق مَن لم يستكمل الإجراءات واستدعاء مَن يليه في الترتيب

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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دعت جامعة الملك سعود، المواطنين المرشحين لشغل وظائفها الصحية، إلى سرعة استكمال إجراءات تعيينهم إلكترونياً ابتداءً من يوم الأحد الموافق 13 / 10 / 1440هـ، ولمدة خمسة أيام.

وأهابت الجامعة بالمرشحين الموضحة أسماؤهم على الموقع الإلكتروني لعمادة الموارد البشرية http://dfpa.ksu.edu.sa، إرفاق متطلبات وإنهاء إجراءات تعيينهم إلكترونياً.

وأكّدت الجامعة أنه سيتم إسقاط حق التعيين لمَن لم يستكمل إجراءات تعيينه خلال الفترة الموضحة واستدعاء مَن يليه في الترتيب.

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