الرياض .."التدريب التقني" يستعد لاستقبال المتدربين لمرحلة البكالوريوس

تتاح فرصة القبول للمتفوقين على مستوى الكليات التقنية بمناطق المملكة

تستعد الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض الأحد القادم بإذن الله 22 /10 / 1441 هـ لاستقبال طلبات المتدربين الراغبين بالالتحاق في مرحلة البكالوريوس للكليات التقنية بالمنطقة وفقًا للقبول الموحد في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

وتتاح فرصة القبول ببرامج البكالوريوس للمتدربين المتفوقين على مستوى الكليات التقنية في جميع محافظات المملكة، حيث تأتي هذه البرامج كتوجه عام للمؤسسة في دعم متفوقي الكليات التقنية والاستفادة من قدراتهم وكفاءاتهم ليتم الوصول بهم إلى أعلى مستويات التعليم والتدريب، مما كان له بالغ الأثر في الحرص التدريبي الواضح للتفوق خلال مرحلة الدبلوم لقبول الالتحاق ببرامج البكالوريوس، كما أسهم بشكل كبير في رفع المستوى التدريبي لدى المؤسسة.

وتتخذ الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض أفضل الطرق المنهجية لمتابعة الإشراف على هذه البرامج وفق المعايير الدولية.