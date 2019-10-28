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عصا وسكين  و"سمّ بالله وحلّله" .. فيديو "قتل النيص" مشاهد مُروّعة وضحية

3 أشخاص كانوا يطاردون الحيوان وضربوه بعصا غليظة مرات عدة حتى مات

تناقلت مواقع التواصل فيديو لمجموعة أشخاصٍ وهم يلاحقون حيوان "النيص" حتى قاموا بقتله وأخرج أحدهم سكيناً لذبحه؛ تمهيداً لتناوله بعد سباقٍ ومغامرةٍ أبطالها هؤلاء وضحيتها "النيص"؛ الذي حاول الفِرار بحياته مع المنحدرات، لكن الشبان لاحقوه في عملية سمّوها "عملية قتل النيص".

وأظهر الفيديو الأشخاص الذين تجاوز عددهم الثلاثة وهم يطاردون الحيوان فضربوه بعصا غليظة مرات عدة حتى مات ثم أخرجوا السكين وقال أحدهم: "سمّ بالله وحلّله".

وغرّد حساب "رحمة بالبيئة ورفق بالحيوان": "قصة مصوّرة، عملية قتل النيص.. رفع الوعي البيئي أفضل حل"، فيما ذكر إياد الحمود: "هل هناك عقوبات على هذا الفعل؟".

ويختلف العلماء في حكم أكل "النيص"، فمنهم مَن حلله لأنه يتغذّى على النبات، ومنهم مَن يحرّمه، لكن لوجوده في الطبيعة أهمية في التوازن البيئي، ودائماً ما تثير مثل هذه المشاهد حفيظة البعض؛ لأنهم يرون فيها تعدياً صارخاً على البيئة والطبيعة والتهاماً لحيوانات كان من المُفترض أن تعيش، خاصة مع وجود أنواع اللحوم الأخرى؛ فلا الظروف أجبرتهم على تناوله، ولا يوجد شح في الطعام.

قتل النيص النيص

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عصا وسكين  و"سمّ بالله وحلّله" .. فيديو "قتل النيص" مشاهد مُروّعة وضحية
سبق

تناقلت مواقع التواصل فيديو لمجموعة أشخاصٍ وهم يلاحقون حيوان "النيص" حتى قاموا بقتله وأخرج أحدهم سكيناً لذبحه؛ تمهيداً لتناوله بعد سباقٍ ومغامرةٍ أبطالها هؤلاء وضحيتها "النيص"؛ الذي حاول الفِرار بحياته مع المنحدرات، لكن الشبان لاحقوه في عملية سمّوها "عملية قتل النيص".

وأظهر الفيديو الأشخاص الذين تجاوز عددهم الثلاثة وهم يطاردون الحيوان فضربوه بعصا غليظة مرات عدة حتى مات ثم أخرجوا السكين وقال أحدهم: "سمّ بالله وحلّله".

وغرّد حساب "رحمة بالبيئة ورفق بالحيوان": "قصة مصوّرة، عملية قتل النيص.. رفع الوعي البيئي أفضل حل"، فيما ذكر إياد الحمود: "هل هناك عقوبات على هذا الفعل؟".

ويختلف العلماء في حكم أكل "النيص"، فمنهم مَن حلله لأنه يتغذّى على النبات، ومنهم مَن يحرّمه، لكن لوجوده في الطبيعة أهمية في التوازن البيئي، ودائماً ما تثير مثل هذه المشاهد حفيظة البعض؛ لأنهم يرون فيها تعدياً صارخاً على البيئة والطبيعة والتهاماً لحيوانات كان من المُفترض أن تعيش، خاصة مع وجود أنواع اللحوم الأخرى؛ فلا الظروف أجبرتهم على تناوله، ولا يوجد شح في الطعام.

28 أكتوبر 2019 - 29 صفر 1441
12:40 PM

عصا وسكين  و"سمّ بالله وحلّله" .. فيديو "قتل النيص" مشاهد مُروّعة وضحية

3 أشخاص كانوا يطاردون الحيوان وضربوه بعصا غليظة مرات عدة حتى مات

A A A
بدر العتيبي - الرياض
31
30,996

تناقلت مواقع التواصل فيديو لمجموعة أشخاصٍ وهم يلاحقون حيوان "النيص" حتى قاموا بقتله وأخرج أحدهم سكيناً لذبحه؛ تمهيداً لتناوله بعد سباقٍ ومغامرةٍ أبطالها هؤلاء وضحيتها "النيص"؛ الذي حاول الفِرار بحياته مع المنحدرات، لكن الشبان لاحقوه في عملية سمّوها "عملية قتل النيص".

وأظهر الفيديو الأشخاص الذين تجاوز عددهم الثلاثة وهم يطاردون الحيوان فضربوه بعصا غليظة مرات عدة حتى مات ثم أخرجوا السكين وقال أحدهم: "سمّ بالله وحلّله".

وغرّد حساب "رحمة بالبيئة ورفق بالحيوان": "قصة مصوّرة، عملية قتل النيص.. رفع الوعي البيئي أفضل حل"، فيما ذكر إياد الحمود: "هل هناك عقوبات على هذا الفعل؟".

ويختلف العلماء في حكم أكل "النيص"، فمنهم مَن حلله لأنه يتغذّى على النبات، ومنهم مَن يحرّمه، لكن لوجوده في الطبيعة أهمية في التوازن البيئي، ودائماً ما تثير مثل هذه المشاهد حفيظة البعض؛ لأنهم يرون فيها تعدياً صارخاً على البيئة والطبيعة والتهاماً لحيوانات كان من المُفترض أن تعيش، خاصة مع وجود أنواع اللحوم الأخرى؛ فلا الظروف أجبرتهم على تناوله، ولا يوجد شح في الطعام.

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