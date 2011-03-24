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أعطال تضرب محرك البحث "غوغل" في عدة دول

أكبر عدد من الشكاوى ورد من الولايات المتحدة

قال موقع Downdetector الذي يتابع المواقع الأكثر استخداماً على الإنترنت، إن المستخدمين في بعض الدول واجهوا مشكلات في عمل محرك البحث "غوغل".

وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.

وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشكلات مع الدخول لحساباتهم على "غوغل"، ولدى 47% مشكلات مع محرك البحث.

ووفق وكالة "تاس" تم رصد مشكلات في عمل الموقع أيضاً في بريطانيا وفرنسا.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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أعطال تضرب محرك البحث "غوغل" في عدة دول
سبق

قال موقع Downdetector الذي يتابع المواقع الأكثر استخداماً على الإنترنت، إن المستخدمين في بعض الدول واجهوا مشكلات في عمل محرك البحث "غوغل".

وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.

وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشكلات مع الدخول لحساباتهم على "غوغل"، ولدى 47% مشكلات مع محرك البحث.

ووفق وكالة "تاس" تم رصد مشكلات في عمل الموقع أيضاً في بريطانيا وفرنسا.

23 مارس 2021 - 10 شعبان 1442
08:46 AM

أعطال تضرب محرك البحث "غوغل" في عدة دول

أكبر عدد من الشكاوى ورد من الولايات المتحدة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال موقع Downdetector الذي يتابع المواقع الأكثر استخداماً على الإنترنت، إن المستخدمين في بعض الدول واجهوا مشكلات في عمل محرك البحث "غوغل".

وحسب معطيات الموقع، فإن أكبر عدد من شكاوى المستخدمين تم الحصول عليه في الولايات المتحدة، حيث تم تقديم أكثر من 800 شكوى.

وقال 52% من المستخدمين إن لديهم مشكلات مع الدخول لحساباتهم على "غوغل"، ولدى 47% مشكلات مع محرك البحث.

ووفق وكالة "تاس" تم رصد مشكلات في عمل الموقع أيضاً في بريطانيا وفرنسا.

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38 مليار ..

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