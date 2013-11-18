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14.700 قتيل خلال 5 أشهر .. الحوثيون يعترفون بخسائرهم البشرية الكبيرة في مأرب

جميعهم سقطوا في غارات للتحالف وعمليات الجيش اليمني

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء، اليوم (الخميس)، أن الغارات التي يشنها التحالف العربي والمعارك الدائرة في محافظة مأرب؛ أدت إلى مقتل 14.700 عنصر حوثي منذ منتصف يونيو الماضي، وهو أول إقرار من نوعه يصدر عن مليشيا الحوثي عن حجم الخسائر البشرية التي منيت بها في معارك مأرب.

من جانبه، أوضح مسؤول الحكومة اليمنية، أنّ 1250 جندياً في الجيش اليمني قتلوا منذ يونيو في المعارك التي تشهدها مأرب.

ويشن المتمردون الحوثيون منذ العام الماضي حملة على مأرب للسيطرة عليها، لكن كل محاولاتهم للاستيلاء على المحافظة فشلت.

ميليشيا الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ أخبار العالم

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14.700 قتيل خلال 5 أشهر .. الحوثيون يعترفون بخسائرهم البشرية الكبيرة في مأرب
سبق

نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء، اليوم (الخميس)، أن الغارات التي يشنها التحالف العربي والمعارك الدائرة في محافظة مأرب؛ أدت إلى مقتل 14.700 عنصر حوثي منذ منتصف يونيو الماضي، وهو أول إقرار من نوعه يصدر عن مليشيا الحوثي عن حجم الخسائر البشرية التي منيت بها في معارك مأرب.

من جانبه، أوضح مسؤول الحكومة اليمنية، أنّ 1250 جندياً في الجيش اليمني قتلوا منذ يونيو في المعارك التي تشهدها مأرب.

ويشن المتمردون الحوثيون منذ العام الماضي حملة على مأرب للسيطرة عليها، لكن كل محاولاتهم للاستيلاء على المحافظة فشلت.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
09:25 PM

14.700 قتيل خلال 5 أشهر .. الحوثيون يعترفون بخسائرهم البشرية الكبيرة في مأرب

جميعهم سقطوا في غارات للتحالف وعمليات الجيش اليمني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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نقلت "فرانس برس" عن مسؤول في مليشيا الحوثي الموالية لإيران في صنعاء، اليوم (الخميس)، أن الغارات التي يشنها التحالف العربي والمعارك الدائرة في محافظة مأرب؛ أدت إلى مقتل 14.700 عنصر حوثي منذ منتصف يونيو الماضي، وهو أول إقرار من نوعه يصدر عن مليشيا الحوثي عن حجم الخسائر البشرية التي منيت بها في معارك مأرب.

من جانبه، أوضح مسؤول الحكومة اليمنية، أنّ 1250 جندياً في الجيش اليمني قتلوا منذ يونيو في المعارك التي تشهدها مأرب.

ويشن المتمردون الحوثيون منذ العام الماضي حملة على مأرب للسيطرة عليها، لكن كل محاولاتهم للاستيلاء على المحافظة فشلت.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
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