باشرت الفِرَق الإسعافية التابعة لهيئة لهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، 142 بلاغًا إسعافيًّا بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة ظهر اليوم الثلاثاء. ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمرّ بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة. وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قِبَل الفِرَق الإسعافية بين حالات مرضية، وحوادث مرورية. وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، البلاغات على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.

حصيلة أمطار مكة.. 142 بلاغًا إسعافيًّا باشرته "الهلال الأحمر" عبدالرزاق البجالي سبق 2021-04-27 باشرت الفِرَق الإسعافية التابعة لهيئة لهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، 142 بلاغًا إسعافيًّا بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة ظهر اليوم الثلاثاء.



ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمرّ بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.



وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قِبَل الفِرَق الإسعافية بين حالات مرضية، وحوادث مرورية.



وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، البلاغات على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.

27 إبريل 2021 - 15 رمضان 1442 09:14 PM

حصيلة أمطار مكة.. 142 بلاغًا إسعافيًّا باشرته "الهلال الأحمر" رفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة





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باشرت الفِرَق الإسعافية التابعة لهيئة لهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، 142 بلاغًا إسعافيًّا بالتزامن مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة المقدسة ظهر اليوم الثلاثاء.



ورفعت الهيئة من جاهزيتها لمواجهة الحالة المطرية التي تمرّ بها المنطقة فور إصدار المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على العاصمة المقدسة.



وتنوعت البلاغات الإسعافية التي تمت مباشرتها من قِبَل الفِرَق الإسعافية بين حالات مرضية، وحوادث مرورية.



وتستقبل غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة، البلاغات على الرقم 997، أو عن طريق تطبيق "أسعفني" للهواتف الذكية.