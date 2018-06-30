"العرضة السعودية" تحظى بتفاعل زوّار سوق عكاظ .. والدورات حاضرة لتعلمها

تشمل تعلُّم الاساسيات وتشرح كيفية استخدام الراية وأداء العبارات التي تردّدها الصفوف

تفاعل زوّار سوق عكاظ بدروته الثانية عشرة مع فرقة المركز الوطني للعرضة السعودية المشاركة في جناح دارة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، حيث بادر عددٌ من الحضور بالمشاركة في ظل التقاط الصورة ومقاطع الفيديو التذكارية.

تقام العرضة السعودية يومياً في جادة السوق لضمان تفاعل الزوّار مع العرضة؛ ما سيشكل إضافة جديدة لفعاليات السوق، ستضفي مزيداً من الحركة والتشويق، إضافة إلى الفعاليات المشاركة بها الجهات الآخرى.

وأكّد المشرفون على الجناح أن المركز السعودي للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز يقيم دورات تدريبية مجانية لمَن يرغب في تعلم فن العرضة السعودية، حيث سيكتسب المشارك في الدورة معرفة أساسيات العرضة، ومقبض السيف، واللعب في الصف والديّر (السبحة)، وتعلم حركة السيوف ومتى ترفع للأعلى ومتى توضع على الكتف.

كما تشمل تقديم شرح للراية المستخدمة في العرضة، وشرح (المحورب) وكيفية أدائه والعبارة التي ترددها الصفوف بعد المحورب، كما سيحصل المتدرب على شرح عن أشهر قصائد العرضة، وشرح عن طبول العرضة.