النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العرضة السعودية" تحظى بتفاعل زوّار سوق عكاظ .. والدورات حاضرة لتعلمها

تشمل تعلُّم الاساسيات وتشرح كيفية استخدام الراية وأداء العبارات التي تردّدها الصفوف

تفاعل زوّار سوق عكاظ بدروته الثانية عشرة مع فرقة المركز الوطني للعرضة السعودية المشاركة في جناح دارة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، حيث بادر عددٌ من الحضور بالمشاركة في ظل التقاط الصورة ومقاطع الفيديو التذكارية.

تقام العرضة السعودية يومياً في جادة السوق لضمان تفاعل الزوّار مع العرضة؛ ما سيشكل إضافة جديدة لفعاليات السوق، ستضفي مزيداً من الحركة والتشويق، إضافة إلى الفعاليات المشاركة بها الجهات الآخرى.

وأكّد المشرفون على الجناح أن المركز السعودي للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز يقيم دورات تدريبية مجانية لمَن يرغب في تعلم فن العرضة السعودية، حيث سيكتسب المشارك في الدورة معرفة أساسيات العرضة، ومقبض السيف، واللعب في الصف والديّر (السبحة)، وتعلم حركة السيوف ومتى ترفع للأعلى ومتى توضع على الكتف.

كما تشمل تقديم شرح للراية المستخدمة في العرضة، وشرح (المحورب) وكيفية أدائه والعبارة التي ترددها الصفوف بعد المحورب، كما سيحصل المتدرب على شرح عن أشهر قصائد العرضة، وشرح عن طبول العرضة.

الدورة 12 من سوق عكاظ سوق عكاظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العرضة السعودية" تحظى بتفاعل زوّار سوق عكاظ .. والدورات حاضرة لتعلمها
سبق

تفاعل زوّار سوق عكاظ بدروته الثانية عشرة مع فرقة المركز الوطني للعرضة السعودية المشاركة في جناح دارة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، حيث بادر عددٌ من الحضور بالمشاركة في ظل التقاط الصورة ومقاطع الفيديو التذكارية.

تقام العرضة السعودية يومياً في جادة السوق لضمان تفاعل الزوّار مع العرضة؛ ما سيشكل إضافة جديدة لفعاليات السوق، ستضفي مزيداً من الحركة والتشويق، إضافة إلى الفعاليات المشاركة بها الجهات الآخرى.

وأكّد المشرفون على الجناح أن المركز السعودي للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز يقيم دورات تدريبية مجانية لمَن يرغب في تعلم فن العرضة السعودية، حيث سيكتسب المشارك في الدورة معرفة أساسيات العرضة، ومقبض السيف، واللعب في الصف والديّر (السبحة)، وتعلم حركة السيوف ومتى ترفع للأعلى ومتى توضع على الكتف.

كما تشمل تقديم شرح للراية المستخدمة في العرضة، وشرح (المحورب) وكيفية أدائه والعبارة التي ترددها الصفوف بعد المحورب، كما سيحصل المتدرب على شرح عن أشهر قصائد العرضة، وشرح عن طبول العرضة.

30 يونيو 2018 - 16 شوّال 1439
01:54 PM
اخر تعديل
02 يوليو 2018 - 18 شوّال 1439
06:55 AM

"العرضة السعودية" تحظى بتفاعل زوّار سوق عكاظ .. والدورات حاضرة لتعلمها

تشمل تعلُّم الاساسيات وتشرح كيفية استخدام الراية وأداء العبارات التي تردّدها الصفوف

A A A
متعب البقمي - الطائف
3
2,454

تفاعل زوّار سوق عكاظ بدروته الثانية عشرة مع فرقة المركز الوطني للعرضة السعودية المشاركة في جناح دارة الملك عبدالعزيز، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للهجن، حيث بادر عددٌ من الحضور بالمشاركة في ظل التقاط الصورة ومقاطع الفيديو التذكارية.

تقام العرضة السعودية يومياً في جادة السوق لضمان تفاعل الزوّار مع العرضة؛ ما سيشكل إضافة جديدة لفعاليات السوق، ستضفي مزيداً من الحركة والتشويق، إضافة إلى الفعاليات المشاركة بها الجهات الآخرى.

وأكّد المشرفون على الجناح أن المركز السعودي للعرضة السعودية التابع لدارة الملك عبدالعزيز يقيم دورات تدريبية مجانية لمَن يرغب في تعلم فن العرضة السعودية، حيث سيكتسب المشارك في الدورة معرفة أساسيات العرضة، ومقبض السيف، واللعب في الصف والديّر (السبحة)، وتعلم حركة السيوف ومتى ترفع للأعلى ومتى توضع على الكتف.

كما تشمل تقديم شرح للراية المستخدمة في العرضة، وشرح (المحورب) وكيفية أدائه والعبارة التي ترددها الصفوف بعد المحورب، كما سيحصل المتدرب على شرح عن أشهر قصائد العرضة، وشرح عن طبول العرضة.

شارك برأيك
89
495

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
16,494
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
40,861
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
43,015
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
49,350

كاريكاتير

حقد الجزيرة على العرب

المقالات

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

الكهرباء من يتحمل ومن يدفع؟

يحيى فقيهي
هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

هل استعدّت الباحة لموسم الصيف؟

محمد الغامدي
سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

سُوق عكاظ.. و"ناطرينكم" ..!!

ماجد الحربي
"السنابيون" والتهريج في روسيا!

"السنابيون" والتهريج في روسيا!

عبدالرحمن المرشد
لماذا مكة بلا حدائق؟!

لماذا مكة بلا حدائق؟!

بندر الشهري
وزارتي.. صافي يا لبن..!!

وزارتي.. صافي يا لبن..!!

عبدالغني الشيخ
لغة العقل

لغة العقل

سلطان رديف
كان بالإمكان أفضل مما كان

كان بالإمكان أفضل مما كان

وحيد بغدادي
"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

"سعود المهمات" .. مدافع الوطن وقاهر "التنظيمات"

حواء القرني
مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

مُسابقات "تويتر".. ضحك وبيض ونصف مليون !

ماجد الحربي
"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

"عشرة عشرة" وخوف المجتمع!!

خالد الحقباني
سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

سرقة البث أم سرقة الحكم من الوالد؟!

صالح السعيد

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"
خالد بن سلمان.. سفير بدرجة "مناضل"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة