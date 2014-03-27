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أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

"الحموان": حريصون على توفير متطلبات السلامة المرورية

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال النظافة والصيانة وطلاء الأرصفة وتحديد المسارات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ومحافظاتها.

ونفّذت الفِرق الميدانية أعمال تجديد دهان الأرصفة على الشوارع المحورية، وإعادة طلاء مسارات المركبات والعلامات المرورية في الشوارع المحورية، وأمام المساجد والمدارس داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة، أن الأمانة حريصة على تحسين المشهد الحضري، وتوفير متطلبات السلامة المرورية في الطرقات، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق كافة بالمنطقة.

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الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات
سبق

كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال النظافة والصيانة وطلاء الأرصفة وتحديد المسارات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ومحافظاتها.

ونفّذت الفِرق الميدانية أعمال تجديد دهان الأرصفة على الشوارع المحورية، وإعادة طلاء مسارات المركبات والعلامات المرورية في الشوارع المحورية، وأمام المساجد والمدارس داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة، أن الأمانة حريصة على تحسين المشهد الحضري، وتوفير متطلبات السلامة المرورية في الطرقات، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق كافة بالمنطقة.

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442
08:51 PM

أمانة الجوف تكثِّف أعمال صيانة الطرق وإعادة طلاء الأرصفة والمسارات

"الحموان": حريصون على توفير متطلبات السلامة المرورية

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صحيفة سبق الإلكترونية - سكاكا
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كثفت أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة لها أعمال النظافة والصيانة وطلاء الأرصفة وتحديد المسارات في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمنطقة ومحافظاتها.

ونفّذت الفِرق الميدانية أعمال تجديد دهان الأرصفة على الشوارع المحورية، وإعادة طلاء مسارات المركبات والعلامات المرورية في الشوارع المحورية، وأمام المساجد والمدارس داخل نطاق الأحياء السكنية.

وأكد عمر بن عبدالعزيز الحموان، المتحدث الرسمي للأمانة، أن الأمانة حريصة على تحسين المشهد الحضري، وتوفير متطلبات السلامة المرورية في الطرقات، والحفاظ على سلامة مستخدمي الطرق كافة بالمنطقة.

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