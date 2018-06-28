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كذب وخداع وقلب حقائق.. انتصارات وهمية للحوثيين لتضليل اليمنيين!

لرفع معنويات عناصرهم ومحاولة تهدئة الغضب الشعبي بنطاق سيطرتهم

متخصّصون في صناعة الكذب وتصوير الخدع وقلب الحقائق، هذا ما تنتهجه الميليشيا الحوثية في الفترة الأخيرة التي تهدف به إلى رفع معنويات عناصرهم وتحاول من خلالها تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات، حيث يحاول الحوثي إيصال رسائل للخارج حول انتصارات وهمية وشعبية مكذوبة، ويجبر انكساره وضعفه من خلال بث معلومات لليمنيين المغتربين تخالف الحقيقة الواقعية.

وعادت الماكينة الإعلامية للحوثي لاجتراء الكذب والفبركة الإعلامية، عبر بث أشرطة وفيديوهات مختلقة، ضد قوات التحالف العربي تتم فبركتها عبر التقنية للتقليل من الخسائر المدوية التي لحقت بالمليشيات أخيراً.

وبالعودة لتصريحات المتحدث باسم التحالف "تحالف دعم الشرعية" في اليمن العميد تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدّد حينها "المالكي"، على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف إلى رفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيات تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

وتابع، آنذاك، أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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كذب وخداع وقلب حقائق.. انتصارات وهمية للحوثيين لتضليل اليمنيين!
سبق

متخصّصون في صناعة الكذب وتصوير الخدع وقلب الحقائق، هذا ما تنتهجه الميليشيا الحوثية في الفترة الأخيرة التي تهدف به إلى رفع معنويات عناصرهم وتحاول من خلالها تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات، حيث يحاول الحوثي إيصال رسائل للخارج حول انتصارات وهمية وشعبية مكذوبة، ويجبر انكساره وضعفه من خلال بث معلومات لليمنيين المغتربين تخالف الحقيقة الواقعية.

وعادت الماكينة الإعلامية للحوثي لاجتراء الكذب والفبركة الإعلامية، عبر بث أشرطة وفيديوهات مختلقة، ضد قوات التحالف العربي تتم فبركتها عبر التقنية للتقليل من الخسائر المدوية التي لحقت بالمليشيات أخيراً.

وبالعودة لتصريحات المتحدث باسم التحالف "تحالف دعم الشرعية" في اليمن العميد تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدّد حينها "المالكي"، على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف إلى رفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيات تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

وتابع، آنذاك، أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
01:16 PM

كذب وخداع وقلب حقائق.. انتصارات وهمية للحوثيين لتضليل اليمنيين!

لرفع معنويات عناصرهم ومحاولة تهدئة الغضب الشعبي بنطاق سيطرتهم

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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متخصّصون في صناعة الكذب وتصوير الخدع وقلب الحقائق، هذا ما تنتهجه الميليشيا الحوثية في الفترة الأخيرة التي تهدف به إلى رفع معنويات عناصرهم وتحاول من خلالها تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات، حيث يحاول الحوثي إيصال رسائل للخارج حول انتصارات وهمية وشعبية مكذوبة، ويجبر انكساره وضعفه من خلال بث معلومات لليمنيين المغتربين تخالف الحقيقة الواقعية.

وعادت الماكينة الإعلامية للحوثي لاجتراء الكذب والفبركة الإعلامية، عبر بث أشرطة وفيديوهات مختلقة، ضد قوات التحالف العربي تتم فبركتها عبر التقنية للتقليل من الخسائر المدوية التي لحقت بالمليشيات أخيراً.

وبالعودة لتصريحات المتحدث باسم التحالف "تحالف دعم الشرعية" في اليمن العميد تركي المالكي، أن الميليشيات الحوثية تنشر فبركات لانتصارات وهمية.

وشدّد حينها "المالكي"، على أن البروباغندا التي يقوم بها الحوثيون تهدف إلى رفع معنويات عناصرهم، مضيفاً أن الميليشيات تحاول تهدئة الغضب الشعبي بمناطق سيطرتها بالفبركات.

وتابع، آنذاك، أن الهدف من مثل هذه الفبركات الإعلامية يأتي لتغطية حقيقة الوضع العملياتي على الأرض، والخسائر الكبيرة بالعناصر الإرهابية والعتاد العسكري للميليشيا بمحافظتي مأرب والجوف.

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