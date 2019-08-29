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"الأحوال": لا صحة لإصدار "هوية" بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

دعت لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع أو الحساب أو المتحدث

نفت إدارة الأحوال المدنية صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لإصدار هوية وطنية جديدة "ثلاثة في واحد"؛ لتصبح بديلة للهوية ورخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر، مؤكداً أن ما أشيع غير صحيح.

وقالت إدارة الأحوال المدنية: أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وكانت "الأحوال المدنية" قد دشنت قبل نحو عام الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية، وهي التي تصدر حالياً، حيث إنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تميزها بشريحة ذكية متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، ومقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

وتتميز البطاقة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، كما أنها تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وبيّن المتحدث الرسمي محمد الجاسر في ذلك الوقت أن بطاقة الجيل الثالث تغني عن جواز السفر في دول الخليج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأحوال": لا صحة لإصدار "هوية" بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر
سبق

نفت إدارة الأحوال المدنية صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لإصدار هوية وطنية جديدة "ثلاثة في واحد"؛ لتصبح بديلة للهوية ورخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر، مؤكداً أن ما أشيع غير صحيح.

وقالت إدارة الأحوال المدنية: أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وكانت "الأحوال المدنية" قد دشنت قبل نحو عام الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية، وهي التي تصدر حالياً، حيث إنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تميزها بشريحة ذكية متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، ومقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

وتتميز البطاقة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، كما أنها تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وبيّن المتحدث الرسمي محمد الجاسر في ذلك الوقت أن بطاقة الجيل الثالث تغني عن جواز السفر في دول الخليج.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
01:30 PM

"الأحوال": لا صحة لإصدار "هوية" بديلة عن الرخصة وكرت العائلة وجواز السفر

دعت لاستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر الموقع أو الحساب أو المتحدث

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قاسم الخبراني - الرياض
3
5,473

نفت إدارة الأحوال المدنية صحة ما يتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن توجهها لإصدار هوية وطنية جديدة "ثلاثة في واحد"؛ لتصبح بديلة للهوية ورخصة القيادة وكرت العائلة وجواز السفر، مؤكداً أن ما أشيع غير صحيح.

وقالت إدارة الأحوال المدنية: أي أخبار تخص الأحوال المدنية يعلن عنها بشكل رسمي في الموقع أو عبر الحساب الرسمي أو المتحدث الإعلامي.

وكانت "الأحوال المدنية" قد دشنت قبل نحو عام الجيل الثالث من بطاقة الهوية الوطنية، وهي التي تصدر حالياً، حيث إنها تدعم اللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تميزها بشريحة ذكية متعددة التطبيقات تشتمل على بيانات سجل الأسرة والرخصة، إضافة إلى معلومات جواز السفر، ومقاومة للتلف، وتتوفر بها أعلى معايير السمات الأمنية لحمايتها من التزوير.

وتتميز البطاقة بالحفظ الآمن للمعلومات الشخصية، وتتوافق مع المواصفات الفنية في الإصدار الحديث لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي، كما أنها تتيح إمكانية إضافة المعلومات الصحية الأساسية.

وبيّن المتحدث الرسمي محمد الجاسر في ذلك الوقت أن بطاقة الجيل الثالث تغني عن جواز السفر في دول الخليج.

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