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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم اليوم في الحجرة.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم السبت مفاده وقوع حادث تصادم في الحجرة، تحديدًا الجرين بجوار مسجد الحريقة.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه فرقة إسعافية، وعند وصول الفرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود ثلاث إصابات وبالكشف عليها، اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا ونقلها لمستشفى قلوة العام.

وأفاد "الزهراني" بوجود حالتي وفاة بالموقع، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصاب.

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مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"
سبق

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم اليوم في الحجرة.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم السبت مفاده وقوع حادث تصادم في الحجرة، تحديدًا الجرين بجوار مسجد الحريقة.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه فرقة إسعافية، وعند وصول الفرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود ثلاث إصابات وبالكشف عليها، اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا ونقلها لمستشفى قلوة العام.

وأفاد "الزهراني" بوجود حالتي وفاة بالموقع، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصاب.

16 أكتوبر 2021 - 10 ربيع الأول 1443
09:45 PM

مصرع شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم في "الحجرة"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثالث بإصابات بالغة إثر وقوع حادث تصادم اليوم في الحجرة.

وأوضح المتحدث الرسمى لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة الباحة، عماد بن منسي الزهراني، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا على الرقم الموحد 997 في تمام الساعة 11:33 صباح اليوم السبت مفاده وقوع حادث تصادم في الحجرة، تحديدًا الجرين بجوار مسجد الحريقة.

وأضاف أنه تم على الفور توجيه فرقة إسعافية، وعند وصول الفرقة ومسح الموقع؛ اتضح وجود ثلاث إصابات وبالكشف عليها، اتضح وجود إصابة خطيرة تم التعامل معها إسعافيًا ونقلها لمستشفى قلوة العام.

وأفاد "الزهراني" بوجود حالتي وفاة بالموقع، سائلاً الله الرحمة والمغفرة للمتوفين والشفاء للمصاب.

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