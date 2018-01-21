قدم وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس نادي الطائف الأدبي سابقاً . وتفصيلاً، زار "السبيعي" عائلة العبادي في مقر العزاء، ونقل العزاء لابنه وائل العبادي، وكافة أفراد الأسرة، ومحبيه، سائلاً الله الرحمة له، ومشيداً بما قدمهُ طوال حياته من دورٍ كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً منذ أن كان معلماً ومديراً ورئيساً للنادي الأدبي بالطائف . ومن ناحيته، قدم "وائل العبادي" الشكر لوكيل محافظة الطائف على زيارته وهذه اللفتة الكريمة لتقديم العزاء في والده - يرحمه الله - .

وكيل محافظة الطائف يقدم واجب العزاء في وفاة الأديب "العبادي" صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-20 قدم وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس نادي الطائف الأدبي سابقاً .



وتفصيلاً، زار "السبيعي" عائلة العبادي في مقر العزاء، ونقل العزاء لابنه وائل العبادي، وكافة أفراد الأسرة، ومحبيه، سائلاً الله الرحمة له، ومشيداً بما قدمهُ طوال حياته من دورٍ كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً منذ أن كان معلماً ومديراً ورئيساً للنادي الأدبي بالطائف .



ومن ناحيته، قدم "وائل العبادي" الشكر لوكيل محافظة الطائف على زيارته وهذه اللفتة الكريمة لتقديم العزاء في والده - يرحمه الله - .

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443 09:46 PM

وكيل محافظة الطائف يقدم واجب العزاء في وفاة الأديب "العبادي" أشاد بما قدمهُ طوال حياته من دور كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً





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قدم وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس نادي الطائف الأدبي سابقاً .



وتفصيلاً، زار "السبيعي" عائلة العبادي في مقر العزاء، ونقل العزاء لابنه وائل العبادي، وكافة أفراد الأسرة، ومحبيه، سائلاً الله الرحمة له، ومشيداً بما قدمهُ طوال حياته من دورٍ كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً منذ أن كان معلماً ومديراً ورئيساً للنادي الأدبي بالطائف .



ومن ناحيته، قدم "وائل العبادي" الشكر لوكيل محافظة الطائف على زيارته وهذه اللفتة الكريمة لتقديم العزاء في والده - يرحمه الله - .