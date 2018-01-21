النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل محافظة الطائف يقدم واجب العزاء في وفاة الأديب "العبادي"

أشاد بما قدمهُ طوال حياته من دور كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً

قدم وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس نادي الطائف الأدبي سابقاً .

وتفصيلاً، زار "السبيعي" عائلة العبادي في مقر العزاء، ونقل العزاء لابنه وائل العبادي، وكافة أفراد الأسرة، ومحبيه، سائلاً الله الرحمة له، ومشيداً بما قدمهُ طوال حياته من دورٍ كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً منذ أن كان معلماً ومديراً ورئيساً للنادي الأدبي بالطائف .

ومن ناحيته، قدم "وائل العبادي" الشكر لوكيل محافظة الطائف على زيارته وهذه اللفتة الكريمة لتقديم العزاء في والده - يرحمه الله - .

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
وكيل محافظة الطائف يقدم واجب العزاء في وفاة الأديب "العبادي"
سبق

قدم وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس نادي الطائف الأدبي سابقاً .

وتفصيلاً، زار "السبيعي" عائلة العبادي في مقر العزاء، ونقل العزاء لابنه وائل العبادي، وكافة أفراد الأسرة، ومحبيه، سائلاً الله الرحمة له، ومشيداً بما قدمهُ طوال حياته من دورٍ كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً منذ أن كان معلماً ومديراً ورئيساً للنادي الأدبي بالطائف .

ومن ناحيته، قدم "وائل العبادي" الشكر لوكيل محافظة الطائف على زيارته وهذه اللفتة الكريمة لتقديم العزاء في والده - يرحمه الله - .

20 يناير 2022 - 17 جمادى الآخر 1443
09:46 PM

وكيل محافظة الطائف يقدم واجب العزاء في وفاة الأديب "العبادي"

أشاد بما قدمهُ طوال حياته من دور كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الطائف
0
332

قدم وكيل محافظة الطائف، ناصر السبيعي، اليوم الخميس، واجب العزاء في وفاة الأديب علي بن حسن العبادي، رئيس نادي الطائف الأدبي سابقاً .

وتفصيلاً، زار "السبيعي" عائلة العبادي في مقر العزاء، ونقل العزاء لابنه وائل العبادي، وكافة أفراد الأسرة، ومحبيه، سائلاً الله الرحمة له، ومشيداً بما قدمهُ طوال حياته من دورٍ كبير في خدمة الوطن ثقافياً وتعليمياً منذ أن كان معلماً ومديراً ورئيساً للنادي الأدبي بالطائف .

ومن ناحيته، قدم "وائل العبادي" الشكر لوكيل محافظة الطائف على زيارته وهذه اللفتة الكريمة لتقديم العزاء في والده - يرحمه الله - .

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,765
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,600
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,862
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,729

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه
ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ابتسامة فرح وابتسامة عزاء..!!

ماجد الحربي
فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

فحص كورونا وابتزاز المستشفيات الخاصة..!!

عبدالرحمن المرشد
القيم الشخصية وتشكيل المصير

القيم الشخصية وتشكيل المصير

نسيم الصريصري
لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

لماذا تقاعس بعض الدعاة؟

حسن آل عمير
من هنا نبعت..!!

من هنا نبعت..!!

ساير المنيعي
نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

نمط الحياة الصحية.. تقدم وتحديات

عبدالعزيز الفريان
راجعنا بكرة

راجعنا بكرة

مها الجبر
متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

متى يفهم مشاهير التواصل؟؟؟

ماجد آل حسنه
عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة