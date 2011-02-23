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العراق يسجل 4181 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4181 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 675982 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13311، فيما تم تسجيل 2592 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 623337 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 39334، منهم 370 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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العراق يسجل 4181 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة
سبق

سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4181 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 675982 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13311، فيما تم تسجيل 2592 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 623337 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 39334، منهم 370 يرقدون في غرف العناية المركزة.

23 فبراير 2021 - 11 رجب 1442
05:03 PM

العراق يسجل 4181 إصابة جديدة بكورونا و16 حالة وفاة

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4181 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 675982 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 16 حالة وفاة جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13311، فيما تم تسجيل 2592 حالة شفاء جديدة؛ مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 623337 حالة، وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 39334، منهم 370 يرقدون في غرف العناية المركزة.

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